Ольхонский десант

В рамках Международного форума по восстановлению лесов «Ольхон-2024» молодые жители Северо-Казахстанской области приняли участие в посадке саженцев на побережье Байкала

фото Петропавловской и Булаевской епархии

Попутно они познакомились с культурой Сибири и приняли участие в международных экологических дискуссиях.

Под руководством протоиерея Сергия Первушина студенты Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева и гуманитарно-технического колледжа, сотни добровольцев из других стран задались общей целью – восстановить лесную экосистему на острове Ольхон. На пути к острову они заготовили саженцы сосны, которые позже высадили в окрестностях поселка Харанцы и на территории Прибайкальского национального парка. За пять дней экологического форума волонтеры высадили более 4 000 саженцев на площади 9,2 га. Международная аллея «Дружба» теперь символизирует единение народов во имя защиты природы.

Участники форума увидели традиционные бурятские танцы, познакомились с представителями Министерства природных ресурсов Иркутской области и дипломатами из Кореи, побывали в знаменитом архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», а в Иркутском драматическом театре посмотрели постановку по повести Валентина Распутина.