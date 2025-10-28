В соревновании принимают участие более 100 школьников из Казахстана, Кыргызстана и России.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Олимпиада по химии имени Каныша Сатпаева в этом году впервые проводится в международном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения

Олимпиада проходит в области Улытауской с 27 октября по 1 ноября. В соревновании принимают участие более 100 школьников из Казахстана, Кыргызстана и России.

Олимпиада проводится среди учащихся 9-11(12) классов и включает два тура — теоретический и практический.

«Олимпиада — это важная площадка для развития интереса школьников к науке и раскрытия их творческого потенциала. С каждым годом растет число участников и заинтересованных в этом проекте. В этом году олимпиаде впервые присвоен международный статус», - отметила заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Алия Чокушева.

По итогам олимпиады лучшие участники будут награждены дипломами международного образца и специальными призами.