Воинскую часть 6505 Национальной гвардии МВД РК, дислоцированную в городе Караганда, посетил с визитом прославленный спортсмен — Олимпийский чемпион по боксу, Герой Труда Казахстана, заслуженный деятель спорта международного уровня Серик Сапиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Прибытие легендарного спортсмена стало значимым событием и источником большой мотивации для военнослужащих части. В ходе мероприятия Серик Жуманулы провёл встречу с личным составом, в рамках которой рассказал о своём спортивном пути и достижениях. Он подчеркнул важность военной службы, отметив, что честный труд и служение Родине — высшая обязанность каждого гражданина.

Военнослужащие срочной службы задали чемпиону множество вопросов, интересуясь его жизненным опытом и принципами, которыми он руководствуется. Затем гость посетил спортивный зал части и высоко оценил уровень физической подготовки молодых бойцов.