Олимпийский норматив и новый рекорд страны

Статьи
87
Аскар Султан

На прошедшем в Роттердаме (Нидерланды) меж­дународном марафоне казахстанка Жанна Мамажанова преодолела дистанцию в 42 км и 195 м за 2 часа 26 минут и 42 секунды, тем самым превысив олимпийский норматив на восемь секунд и завоевав заветную лицензию на летние Игры в Париже-2024. Также наша легкоатлетка обновила рекорд Казахстана. 

фото Getty Images

Стоит отметить, что его она сама же и установила в 2022 году, превзойдя рекорд 35-летней давности, установленный во времена СССР уроженкой Петропавловска Зоей Ивановой.

Главный тренер сборной Казахстана Дмитрий Карпов в интервью Olympic.kz прокомментировал завоевание Жанной Мамажановой первой олимпийской лицензии в легкой атлетике.

– Марафон в Роттердаме был одним из стартов, где планировалось выполнение олимпийской лицензии именно Мамажановой. Особо радует то, что это ее результат стал еще и рекордом Республики Казахстан в марафоне у женщин. Данный старт входит в топ-10 марафонов, где спортсмены могут выполнить олимпийский норматив, следовательно, никаких подтверждений для получения лицензии не требуется.

Последний учебно-тренировочный сбор (УТС) перед этим соревнованием Жанна провела в Кении, где готовилась по индивидуальному плану. Также она стала первой легкоатлеткой сборной, которая выполнила норматив напрямую. Сейчас наша сборная по легкой атлетике находится на УТС в Турции и готовится к серии международных и национальных соревнований для выполнения олимпийских нормативов.

#Спорт #легкая атлетика

Популярное

Все
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов.
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Плотину на реке Аксай может прорвать
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Врываясь за пределы реальности...
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Казахские тайны русского баяна
Есть опытные фермеры, но не хватает семян
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Рукописи Каныша Сатпаева представили в Национальной библиот…
Киелі мекен»: 345 объектов привели в порядок
На какую помощь от государства могут рассчитывать граждане,…
Восьмилетний Носер Айдосулы исполняет эпосы и жыр-терме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]