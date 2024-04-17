Олимпийский норматив и новый рекорд страны

На прошедшем в Роттердаме (Нидерланды) меж­дународном марафоне казахстанка Жанна Мамажанова преодолела дистанцию в 42 км и 195 м за 2 часа 26 минут и 42 секунды, тем самым превысив олимпийский норматив на восемь секунд и завоевав заветную лицензию на летние Игры в Париже-2024. Также наша легкоатлетка обновила рекорд Казахстана.

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Стоит отметить, что его она сама же и установила в 2022 году, превзойдя рекорд 35-летней давности, установленный во времена СССР уроженкой Петропавловска Зоей Ивановой.

Главный тренер сборной Казахстана Дмитрий Карпов в интервью Olympic.kz прокомментировал завоевание Жанной Мамажановой первой олимпийской лицензии в легкой атлетике.

– Марафон в Роттердаме был одним из стартов, где планировалось выполнение олимпийской лицензии именно Мамажановой. Особо радует то, что это ее результат стал еще и рекордом Республики Казахстан в марафоне у женщин. Данный старт входит в топ-10 марафонов, где спортсмены могут выполнить олимпийский норматив, следовательно, никаких подтверждений для получения лицензии не требуется.

Последний учебно-тренировочный сбор (УТС) перед этим соревнованием Жанна провела в Кении, где готовилась по индивидуальному плану. Также она стала первой легкоатлеткой сборной, которая выполнила норматив напрямую. Сейчас наша сборная по легкой атлетике находится на УТС в Турции и готовится к серии международных и национальных соревнований для выполнения олимпийских нормативов.