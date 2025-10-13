Олжас Бектенов обсудил с главой компании Zijin Mining Group инвестиционное сотрудничество

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем Совета директоров китайской компании Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ по вопросам инвестиционного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Казахстан занимает 6-е место по добыче золота и 13-е по запасам. На сегодня доля горно-металлургического сектора в ВВП Казахстана составляет 8%, объем выпуска металлургической продукции превышает 14 трлн тенге в год. В отрасли занято порядка 224 тыс. человек. В прошлом году в сектор привлечено $3 млрд инвестиций.

В ходе встречи рассмотрены совместные меры по реализации крупного инвестиционного проекта в сфере ГМК в Акмолинской области. 

Кроме того, отмечены были перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере геологоразведки и раскрытия потенциала новых месторождений. 

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство Казахстана окажет необходимое содействие в реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью. Партнерство должно способствовать росту объемов добычи полезных ископаемых, созданию постоянных рабочих мест и внедрению передовых, экологически устойчивых технологий производства.

В свою очередь, председатель Совета директоров Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ положительно отметил проводимую в РК работу по созданию благоприятных условий для инвестиций и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном.  

Справочно: Zijin Mining Group – одна из крупнейших компаний в мире в области металлургии, реализующая 30 проектов в 15 странах. Горнодобывающий конгломерат занимает 778 место в списке Forbes Global 2000 и 77 в Fortune China 500.  Акции компании котируются на фондовых биржах Гонконга и Шанхая.

