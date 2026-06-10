В Шэньчжэне состоялось международное роудшоу Alatau City

Фото: пресс-служба правительства

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым представила инвестиционный потенциал Alatau City в городе Шэньчжэнь (КНР), сообщает со ссылкой на Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, инвестиционных фондов, финансовых институтов, девелоперских и технологических компаний Казахстана и Китая.

Участникам были представлены ключевые направления развития города Алатау, включая льготные условия для инвесторов, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и другие возможности специального правового режима.

Отдельное внимание уделено изучению опыта Шэньчжэня – одного из мировых лидеров в области инноваций, цифрового управления и привлечения инвестиций.

Лучшие практики китайского мегаполиса планируется использовать при развитии города Алатау.

По итогам мероприятия подписано 24 соглашения о сотрудничестве, достигнуты договоренности о реализации проектов в сферах промышленности, энергетики, логистики, высоких технологий, городской инфраструктуры и цифровой экономики с общим инвестиционным потенциалом до $6 млрд.