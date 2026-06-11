Комплексный план повышения доходов населения принят в Казахстане

Экономика,Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новый план пришел на смену программе, реализуемой с 2022 года

Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане актуализирован Комплексный план повышения доходов населения на 2026–2029 годы. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает Kazpravda.kz

По его словам, документ включает 59 мероприятий по шести направлениям, среди них – повышение заработной платы, снижение инфляции и рост реальных доходов, развитие человеческого капитала и повышение занятости, создание качественных рабочих мест, налоговые и социальные меры, а также снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения.

План нацелен на повышение благосостояния граждан, создание качественных рабочих мест и рост реальных доходов населения.

«Новый план пришел на смену программе, реализуемой с 2022 года, и учитывает как текущие вызовы экономики, так и долгосрочные задачи по развитию человеческого капитала и повышению качества жизни казахстанцев. Для усиления механизма достижения региональных целевых показателей акиматы разработали региональные программы повышения доходов населения», – сообщил Азамат Амрин.

Основной целью документа является повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан, активизация вовлечения частного сектора в социально-экономическое развитие страны, а также обеспечение социальной стабильности и формирование инклюзивной модели экономического роста, сообщил вице-министр.

Одним из ключевых направлений нового Комплексного плана станет дальнейшее повышение заработной платы работников. Сегодня, по словам Амрина, доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости составляет около 30,6%, а разрыв между средней и медианной заработной платой достигает 39,2%. Для решения этих вопросов предусмотрены повышение минимальной заработной платы, рост доходов наемных работников, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней зарплаты производственного персонала субъектов естественных монополий и индексация окладов государственных служащих каждые три года. Также предусмотрены системные меры социального партнерства.

Также спикер отметил, что сегодня риски просроченной задолженности сохраняются на уровне 6,5%, а высокая стоимость кредитов остается серьезной нагрузкой для многих семей. Предлагается пересмотреть методику расчета предельной ГЭСВ, усилить контроль за недобросовестными практиками финансовых организаций и упростить процедуры банкротства для отдельных категорий социально уязвимых граждан.

Кроме того, одним из ключевых вызовов остается несоответствие навыков работников требованиям современной экономики. По оценкам международных организаций, к 2030 году трансформации подвергнутся 22% рабочих мест в мире. Для повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов планируется расширить дуальное обучение, укрепить сотрудничество колледжей и предприятий, а также развивать систему наставничества на производстве.

Создание качественных рабочих мест определено одним из главных приоритетов Комплексного плана. Как отметил Амрин, производительность труда в странах ЕС превышает казахстанский уровень более чем в три раза, а в сельской местности сохраняется высокая доля нестабильной занятости. Для решения этих проблем планируется реализация 17 кластерных проектов, запуск новых инвестиционных проектов в АПК, развитие сельхозкооперации, поддержка малого бизнеса и расширение программ микрокредитования в регионах.

Результатом реализации Комплексного плана должно стать устойчивое повышение благосостояния граждан, подчеркнул первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. По его словам, среди ключевых целевых показателей – рост доходов населения выше уровня инфляции на 2–3 процентных пункта, создание до 240 тысяч качественных рабочих мест ежегодно и снижение инфляции до 5-7% к 2029 году. Также планируется выдать свыше 30 тыс. микрокредитов в сельской местности, увеличить охват дуальным обучением, повысить производительность труда в сельском хозяйстве и сократить долю расходов населения на продукты питания до 40% от общего объема потребительских расходов.

#население #план #доходы

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