Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки проверил исполнение поручений Главы государства по развитию научных, прикладных и высокотехнологичных направлений в атомной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов посетил в Алматы «Институт ядерной физики» (ИЯФ) Агентства по атомной энергии и ознакомился с работой ключевых установок и производственных площадок. Институт занимается испытаниями материалов для ядерных реакторов нового поколения и термоядерных установок, применяет ядерные технологии в промышленности, научных исследованиях и медицине, включая производство радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкозаболеваний.

На базе исследовательского реактора ВВР-К и циклотрона Cyclone-30 налажено единственное в Казахстане производство реакторных радиофармпрепаратов, аккредитованное по международному стандарту GMP. В настоящее время Институт выпускает и поставляет в медицинские центры Казахстана три радиофармпрепарата, в том числе на основе йода-131 и молибдена-99/технеция-99m. Йод-131 применяется для лечения заболеваний щитовидной железы, включая онкологические, а технеций-99m используется для диагностики заболеваний практически всех органов и систем человека. Генераторы технеция-99m также производятся в ИЯФ, технология их изготовления запатентована Институтом. В целом линейка охватывает ключевые изотопы для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и лечения рака щитовидной железы, при этом Институт обеспечивает порядка 85% потребности страны в радиофармпрепаратах.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев отметил, что продукция ИЯФ применяется для лечения и диагностики более 18 тыс. пациентов ежегодно, а промышленные радиоизотопы экспортируются в страны Европы, США и Центральной Азии. Также Институт реализует инвестиционные проекты по локализации производства стратегически значимых радиоизотопов, включая молибден-99 осколочным способом и лютеций-177, и развивает коммерческие направления деятельности.

Премьер-министру доложено о промышленной изотопной продукции. Институт является единственным производителем источников ионизирующего излучения (кобальт-57, иридий-192, сурьма-124). Кобальт-57 сегодня поставляется на экспорт в Германию, Францию, Россию.

В ходе рабочей поездки министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил о Концепции создания и развития наукоемких территорий. В качестве одной из пилотных локаций определена площадка Института ядерной физики в Алматинской области.

Здесь предусмотрено создание научно-технологического парка с фокусом на укрепление кадрового потенциала, модернизацию научной инфраструктуры, коммерциализацию разработок и запуск высокотехнологичных производств. Среди ожидаемых результатов – привлечение более 400 научных специалистов и развитие патентной базы.