В рамках рабочей поездки в область Абай Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход реализации поручений Президента по увеличению переработки сельскохозяйственной продукции, развитию обрабатывающей промышленности, созданию новых рабочих мест и социальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В городе Семее посещены предприятия сельхозпереработки, швейное предприятие, а также Дворец школьников.

На территории ТОО «Агролидер KAZ» Премьер-министр ознакомился с работой завода по переработке бобовых и масличных культур, осмотрел лабораторию сертификации готовой продукции, производственные цеха и технологические линии. Мощность предприятия составляет 72 тыс. тонн сырья в год, выпуск готовой продукции – 160 тонн в сутки. Генеральный директор ТОО «Агролидер KAZ» Николай Ушаков доложил, что при оснащении завода использованы технологические решения из Турции и Италии, что обеспечило высокий уровень переработки и фасовки. Сегодня здесь выпускается более 10 видов продукции, которая поставляется на внутренний рынок и экспортируется, в том числе в страны Европы, Азии и Латинской Америки. Компания ведет работу с фермерскими хозяйствами по расширению посевов востребованных культур. В проект инвестировано 4,1 млрд тенге, создано 50 рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул, что запуск завода отвечает поставленным Президентом задачам по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в агропромышленном комплексе.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает необходимость развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, расширения мощностей по хранению и переработке сырья, а также поддержки сбыта на внешних рынках. В числе поставленных задач – увеличение доли переработанной продукции в АПК до 70%. Предприятие «Агролидер» – это важный проект в сфере агропромышленного комплекса для области Абай. Завод является наглядным примером реализации данных поручений на региональном уровне», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил маслоэкстракционный завод полного цикла ТОО «Qazaq-Astyq Group». Завод выпускает нерафинированное подсолнечное масло, шрот, фосфатидный концентрат и гранулированную лузгу. Предприятие достигло проектной мощности переработки – 300 тыс. тонн сырья в год. По итогам 2025 года произведено 112 тыс. тонн нерафинированного масла, 96,6 тыс. тонн шрота, 11,3 тыс. тонн лузги и 622 тонны фосфатидного концентрата. Объем экспортных поставок составил 112,7 тыс. тонн масла и 88,9 тыс. тонн шрота. На предприятии заняты 414 человек. В настоящее время реализуется второй этап проекта – строительство производства по рафинации и фасовке подсолнечного масла мощностью 200 тонн в сутки. Ввод в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2026 года. Будет создано 111 новых рабочих мест.

На площадке филиала «Швейная фабрика» ТОО «Техноавиа-Казахстан» Премьер-министр осмотрел производственный корпус и ознакомился с выпускаемой продукцией. Годовой объем производства составляет 170 тыс. изделий, загрузка линий – 100%. Директор филиала Айнур Ахметова сообщила, что в марте текущего года предприятие включено в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Если ранее вся продукция направлялась на экспорт, то теперь завод планирует выпускать корпоративную одежду и для национальных компаний Казахстана. Генеральный директор ТОО «Техноавиа-Казахстан» Жанат Амренов доложил о реализации проекта обувной фабрики, основная задача которого – импортозамещение. В настоящее время на предприятии работают 152 человека. В рамках нового проекта планируется создать еще 200 рабочих мест. Запуск комплекса намечен на текущий год.

Отдельное внимание в ходе поездки было уделено социальной инфраструктуре. Премьер-министр проверил готовность Дворца школьников в Семее. Объект построен по поручению Главы государства, в том числе за счет средств Специального государственного фонда из возвращенных активов. Во дворце созданы условия для дополнительного образования по научно-техническому, творческому и спортивному направлениям. Олжас Бектенов осмотрел кабинеты робототехники и программирования, сенсорный кабинет, бассейн, залы единоборств, авиамоделирования. Общая площадь дворца составляет 9,8 тыс. кв. м, мощность – 500 мест в смену или до 2 тыс. посетителей в день. Прием детей планируется начать в период летних каникул. Заместитель акима области Абай Мейрлан Раханов отметил, что ввод объекта существенно расширяет доступ детей, проживающих на левом берегу города, к дополнительному образованию. Особое внимание уделено созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями.

По итогам рабочей поездки Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить своевременную реализацию начатых проектов, наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых рабочих мест и дальнейшее расширение рынков сбыта.