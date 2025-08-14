Рассмотрен ход исполнения поручений Евразийского межправительственного совета, проведенного в Алматы 31 января текущего года.
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком формате, проведенном в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
В заседании приняли участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян.
Рассмотрен ход исполнения поручений Евразийского межправительственного совета, проведенного в городе Алматы 31 января текущего года.
Внимание уделено реализации стратегических направлений развития интеграции в области цифровизации таможенного и налогового администрирования, совершенствования обмена информацией с применением современных технологий.