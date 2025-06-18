Фото: пресс-служба правительства

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялся республиканский семинар-совещание «Будущее моногородов: положительный опыт и устойчивое развитие», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В настоящее время в Казахстане насчитывается 20 моногородов, где проживает порядка 1,5 млн человек. По данным Министерства национальной экономики, на их долю приходится свыше трети общего объема промышленного производства – по итогам 2024 года, данный показатель составил 36,4%.

Премьер-министр отметил устойчивую динамику роста и диверсификации экономики города Экибастуза. Важную роль в этом сыграли запуск проекта по строительству ферросплавного завода стоимостью 138,4 млрд тенге с созданием более 800 рабочих мест, а также формирование индустриальной зоны.

«Мы должны рассматривать моногорода как «точки роста» и концентрации новых возможностей – будь то «зеленые» технологии, цифровая инфраструктура или креативная экономика. Эти города могут и должны стать примерами того, как в небольших городах создается индустрия будущего. Нужно сделать упор на диверсификацию экономики моногородов. Это позволит так поднять их экономику, что они смогут выйти из списка моногородов. К примеру, в настоящее время Экибастуз трансформируется в многопрофильный город с более разнообразной экономической структурой, что делает статус моногорода для него неактуальным. Необходимо усилить работу по выстраиванию новой инфраструктурной политики, соответствующей современным стандартам», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также подчеркнул, что ключевым условием устойчивого развития является создание рабочих мест и формирование благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов.

«Самая большая задача – привлечь инвесторов в моногорода. Мы можем в каждом городе строить больницы, школы, стадионы и другие соцобъекты, но если не будет работы – никто не останется там жить. Поэтому нам нужно привлекать инвесторов, создавать им необходимые условия. Необходимо предлагать им пустующие здания и земельные участки, открывать там новые производства. Если не будет таких методов, то не будет и развития. Поэтому самый важный вопрос – это привлечение инвесторов. В Сарани, Экибастузе и других городах результаты есть, но нужно активнее работать в данном направлении», — отметил Олжас Бектенов.

При этом в системе поддержки бизнеса важно задействовать дополнительные инструменты на местах. В частности, подчеркнута важность работы социально-предпринимательских корпораций (СПК) и обеспечения их участия в реализации экспортно-ориентированных инициатив.



Для обеспечения системной трансформации Премьер-министр дал ряд конкретных поручений.