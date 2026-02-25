Олжас Бектенов провел совещание по проекту «Долина ЦОДов»

Правительство
92

Запуск «Долины ЦОДов» позволит сформировать в Казахстане региональный центр цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей, привлечь до $30 млрд инвестиций и создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест.

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, на котором рассмотрен ход реализации проекта «Долина центров обработки данных» в рамках задач, поставленных Президентом на V заседании Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин доложили о проведенной работе с момента запуска проекта в январе т.г. в городе Экибастузе Павлодарской области.

На сегодня проект «Долина ЦОДов» по созданию крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт находится в активной фазе реализации. Правительством обеспечиваются соответствующие инфраструктурные и правовые условия. В частности, выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га. Ведется работа по приобретению подстанции для реализации масштабного проекта, а также по разработке дополнительных механизмов господдержки инвесторов и участников проекта.

Важным элементом создаваемой инфраструктуры станет Greenfield-зона для привлечения международных партнеров. Подготовлен мощности до 100 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования. Инфраструктура будет соответствовать международному стандарту Tier III с коэффициентом энергоэффективности PUE 1.25.

Для соответствия требованиям крупнейших hyperscale- и BigTech-компаний в области телекоммуникационной инфраструктуры сетевая задержка будет снижена с 80 до 57 миллисекунд – уровня, сопоставимого с ключевыми европейскими центрами обмена трафиком.

В дальнейшем предусмотрено последовательное наращивание вычислительной инфраструктуры, строительство четырех этапов ИИ-ЦОДов по 50 МВт каждый.

В целом запуск «Долины ЦОДов» позволит сформировать в Казахстане региональный центр цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей, привлечь до $30 млрд инвестиций и создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным министерствам и ответственным организациям обеспечить своевременную реализацию всех этапов работ и ускорить принятие необходимых нормативных решений.

#Казахстан #Бектенов #«Долина ЦОДов»

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Навестили ветерана-долгожителя
Жемчужина региона
Армия открыла двери в вузы
И дамба есть, и проблемы остались
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Две бронзы от мушкетеров
Драмы в стартовых поединках
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Когда земля – на вес золота
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Развитие химической промышленности рассмотрели в правительс…
Олжас Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области …
Олжас Бектенов поручил упростить процедуру льготного кредит…
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изуч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]