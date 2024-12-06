Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Правительство
36
Гульмира Кунапия
корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, в рамках которого рассмотрены вопросы реализации указа президента «О мерах по либерализации экономики», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С докладами выступили вице-премьер Нурлан Байбазаров, глава агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, руководители заинтересованных госорганов и ведомств.

Кроме того, комиссии представлена информация о деятельности компании DosjanTemir Joly, осуществляющей обеспечение перевозочного процесса на ж /д линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск».

Уполномоченными органами было установлено, что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учетом антимонопольного законодательства.

Комиссия также была ознакомлена с результатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО «Шет-Энерго». В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона, принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства.

Наряду с этим, комиссией рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности дочерней компании АО «НК «КТЖ», организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса.

#комиссия #Бектенов #демонополизации экономики

Популярное

Все
«Котико» для котиков с улицы
На вершине слова
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Что может сделать нас лучше?
В школах ввели уроки личной безопасности
Шопинг всемогущий
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Жена «врага народа»
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Вдохновлять собственным примером
Почему в казахском языке нет диалектов?
Некупленное мороженое мешает жить?
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
На принципах честного служения народу
Европейский вектор сотрудничества
В Казахстане собран рекордный урожай зерновых
Казахстанцы с оптимизмом смотрят в наступающий 2025 год
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Масштабную оцифровку геологических данных запустят в РК
Как изменятся размеры госпособий в 2025 году
Сохранять органы доноров вне организма смогут в Казахстане
Бектенов обратил внимание КТЖ на проблему задержек поездов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]