Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, в рамках которого рассмотрены вопросы реализации указа президента «О мерах по либерализации экономики», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С докладами выступили вице-премьер Нурлан Байбазаров, глава агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, руководители заинтересованных госорганов и ведомств.

Кроме того, комиссии представлена информация о деятельности компании DosjanTemir Joly, осуществляющей обеспечение перевозочного процесса на ж /д линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск».

Уполномоченными органами было установлено, что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учетом антимонопольного законодательства.

Комиссия также была ознакомлена с результатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО «Шет-Энерго». В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона, принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства.

Наряду с этим, комиссией рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности дочерней компании АО «НК «КТЖ», организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса.