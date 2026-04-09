Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай провел заседание Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрены вопросы подготовки к пожароопасному периоду 2026 года. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Пожароопасный период только начинается. В ряде регионов уже фиксируются возгорания на территориях природных заповедников и лесных хозяйств. Очаги возгорания ежедневно возникают и в степных районах. Они наносят значительный ущерб флоре и фауне. Все службы должны быть готовы к оперативному реагированию», — подчеркнул Олжас Бектенов.

С докладами о проводимой работе выступили министры экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Малик Олжабеков. Заслушаны акимы области Абай, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей.

По данным министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, с начала года в лесных массивах страны зарегистрировано 36 пожаров общей площадью более 794 га. Согласно прогнозу «Казгидромета», весенне-летний период 2026 года ожидается жарким, с превышением климатической нормы на 1–2 градуса. Во второй половине апреля в южных и западных регионах температура может достигать +25…+35 °С. К концу лета прогнозируется дефицит осадков, что повышает риск природных пожаров. В этой связи реализуется республиканский план мероприятий по снижению рисков природных пожаров, ведется техническое обновление природоохранных и лесных учреждений, а также внедряется система раннего обнаружения пожаров на наиболее уязвимых участках.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов сообщил о готовности сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары. По стране приведены в готовность свыше 50 тыс. человек личного состава и порядка 11 тыс. единиц техники. Дополнительно в распоряжении МЧС находится свыше 5 тыс. сотрудников, 853 единицы техники, 26 воздушных судов и 218 беспилотных летательных аппаратов.

Для повышения эффективности реагирования обновлен алгоритм действий, в том числе с учетом взаимодействия с приграничными государствами. Круглосуточный мониторинг пожарной обстановки ведется с использованием цифровых и космических систем, что позволяет централизовать управление силами и ускорить принятие решений.

В каждом регионе страны сформированы авиаотряды и организовано круглосуточное наземное и авиационное патрулирование в лесных зонах повышенного риска.

Продолжается развитие сети «Ауыл құтқарушылары»: на сегодня действует 167 пунктов пожаротушения, их число планируется увеличить до 700. Также утверждена республиканская группировка сил и средств. В мае в Костанайской области запланировано проведение учений «Өрт-2026» по ликвидации трансграничных пожаров.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Малик Олжабеков сообщил о готовности информационных систем к моделированию пожаров. В частности, реализована карта классов и индексов пожароопасности в системе «Tasqyn», которая на основе метео- и спутниковых данных позволяет прогнозировать риски и моделировать распространение огня. Время обработки данных по термоточкам сокращено до 20–30 минут, обеспечен оперативный доступ к космическим снимкам.

Текущую ситуацию и меры готовности к пожароопасному периоду доложили акимы регионов. В частности, аким области Абай Берик Уали проинформировал об усилении профилактики и патрулирования, внедрении системы раннего обнаружения и космического мониторинга, укреплении материально-технической базы, развитии сети пожарных постов и подготовке группировки сил и средств, проведении учений. С начала года в области зарегистрировано 2 лесных пожара, которые были ликвидированы без последствий.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов доложил о полной готовности к пожароопасному периоду: сформированы силы и средства, усилена техника, ведется авиапатрулирование, развиваются системы раннего обнаружения, подготовлены мобильные группы, в том числе для труднодоступных районов.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил стабильную ситуацию, в регионе пожаров не зафиксировано. Также активизирована подготовка и сформированы силы гражданской защиты – свыше 1,2 тыс. человек и более 600 ед. техники, расширяется сеть пожарных постов, увеличено финансирование на профилактику. Ведется обновление техники и внедряются системы раннего обнаружения пожаров с использованием дронов.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что с начала года природных пожаров не зарегистрировано. На постоянной основе проводится профилактика, продолжается подготовка сил и средств, задействованы 3,2 тыс. человек, 1,1 тыс. ед. техники и др. оборудование. Особое внимание уделяется предупреждению лесных возгораний. В рамках этой работы в прошлом году в Аулиекольском районе была построена наблюдательная вышка, планируется возведение еще 20 объектов. К концу 2028 года уровень оснащенности лесных учреждений пожарно-наблюдательными вышками будет доведен до 100%.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов проинформировал об укреплении материально-технической базы, закупе техники, создании мобильной группировки для автономного тушения. Кроме того, обеспечен круглосуточный видеомониторинг, развивается сеть пожарных постов, запланировано авиапатрулирование вертолетом Ми-8 и бортами «Казавиалесоохраны».

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев подчеркнул важность усиления профилактической работы как в лесных, так и в степных регионах. Отмечено, что акиматам требуется ускорить создание защитных полос, очистку территорий, привести в готовность технику, проверить сельхозоборудование на наличие искрогасителей и обеспечить подготовку водоисточников.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости качественной реализации республиканского и региональных планов мероприятий по снижению рисков пожаров. Особо подчеркнута важность очистки территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора, а также создания минерализованных полос. По данным МЧС, эта работа не ведется на должном уровне в ряде регионов, включая Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Туркестанскую области и область Жетісу. Также не завершена очистка территорий в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской областях, что создает прямую угрозу населенным пунктам. По данным Минэкологии, низкая степень готовности к пожароопасному сезону отмечается в Актюбинской и Кызылординской областях.

Олжас Бектенов поставил перед акимами задачу по активизации данной работы и поручил взять на личный контроль решение проблемных вопросов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений госорганам и ведомствам. Координация выполнения поручений закреплена за заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.