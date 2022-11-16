Фото: rus.azattyq.org
Президент

"Они и сейчас пытаются вести эту опасную игру" – Токаев о провокаторах январских беспорядков

Диасов Ораз
корреспондент

На встрече с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии. Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно», - сказал президент.

Позже, когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан, отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего», - высказался глава государства.

При этом он не исключил, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в стране.

«Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - резюмировал президент.

Популярное

Все
Только две западноказахстанские семьи из тридцати, лишившихся жилья в начале апреля нынешнего года из-за наводнения, переселились в новые дома
В Карагандинской области отказались от принудительного изъятия пустующих пашен и пастбищ
Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем
Как выжить в условиях BANI
Гузель Яхина: Пишу о том, что мне кажется важным – сегодня и сейчас
Согласно логике реформ
Фундамент правового государства
Инструмент совершенствования законодательства
Чтить память предков
Город яблоневого цвета
Древний, таинственный, «усатый»
Дан наказ ему за запах
На сцене цветы жизни
​​​​​​​Вместо тысячи слов
Поселок происшествий
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать производство в Казахстане
Несколько взрывов прогремели в Стамбуле
Унесенные ветром
​​​​​​​Успехи на кортах
Не элитная Элита
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Президент
Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы
Президент
Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд жителе…
Президент
Встреча президента с общественностью Алматы – самое главное
Президент
Репутация Алматы как зеленого города померкла – президент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]