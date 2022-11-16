"Они и сейчас пытаются вести эту опасную игру" – Токаев о провокаторах январских беспорядков

На встрече с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии. Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно», - сказал президент.

Позже, когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан, отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего», - высказался глава государства.

При этом он не исключил, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в стране.

«Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - резюмировал президент.