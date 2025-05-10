Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане

Образование
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Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня 2025 года.

#Образование #школьники #аттестация

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