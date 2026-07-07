Определились победители чемпионата Казахстана по триатлону

В Кокшетау завершился чемпионат Казахстана по триатлону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Ниже представлен полный список победителей и призеров национального первенства.
M-ELITE
1. Аян Бейсенбаев (Акмолинская область)
2. Темирлан Темиров (Акмолинская область)
3. Максим Шмулич (Акмолинская область)
F-ELITE
1. Диана Ержанова (Астана)
2. Аида Ким (Астана)
3. Екатерина Шабалина (Костанайская область)
M-U23
1. Арлан Жанабай (Акмолинская область)
2. Федор Кузнецов (Шымкент)
3. Алинбай Маралбеков (Астана)
F-U23
1. Рамина Агабаева (Шымкент)
2. Софья Колюка (Туркестанская область)
3. Сара Маралбекова (Астана)
M-U15
1. Александр Суховольский (Акмолинская область)
2. Хайдар Исмаилбаев (Астана)
3. Айтуган Кумыкбаев (Алматы)
F-U15
1. Полина Степченко (Акмолинская область)
2. Дарья Лапина (Акмолинская область)
3. Мария Косьянова (Акмолинская область)
M-U13
1. Володар Мощенко (Костанайская область)
2. Альфинур Тыржанов (Акмолинская область)
3. Ердар Нурбаев (Атырауская область)
F-U13
1. Сафия Каирбекова (Акмолинская область)
2. Елизавета Белоколенко (Акмолинская область)
3. Бэлла Шендрикова (Акмолинская область)