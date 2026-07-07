Определились победители чемпионата Казахстана по триатлону

Спорт

В Кокшетау завершился чемпионат Казахстана по триатлону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Ниже представлен полный список победителей и призеров национального первенства.

M-ELITE

1. Аян Бейсенбаев (Акмолинская область)

2. Темирлан Темиров (Акмолинская область)

3. Максим Шмулич (Акмолинская область)

F-ELITE

1. Диана Ержанова (Астана)

2. Аида Ким (Астана)

3. Екатерина Шабалина (Костанайская область)

M-U23

1. Арлан Жанабай (Акмолинская область)

2. Федор Кузнецов (Шымкент)

3. Алинбай Маралбеков (Астана)

F-U23

1. Рамина Агабаева (Шымкент)

2. Софья Колюка (Туркестанская область)

3. Сара Маралбекова (Астана)

M-U15

1. Александр Суховольский (Акмолинская область)

2. Хайдар Исмаилбаев (Астана)

3. Айтуган Кумыкбаев (Алматы)

F-U15

1. Полина Степченко (Акмолинская область)

2. Дарья Лапина (Акмолинская область)

3. Мария Косьянова (Акмолинская область)

M-U13

1. Володар Мощенко (Костанайская область)

2. Альфинур Тыржанов (Акмолинская область)

3. Ердар Нурбаев (Атырауская область)

F-U13

1. Сафия Каирбекова (Акмолинская область)

2. Елизавета Белоколенко (Акмолинская область)

3. Бэлла Шендрикова (Акмолинская область)

#Спорт #НОК #триатлон

Популярное

Все
Более 100 тысяч зрителей собрали масштабные Open Air-концерты в Астане
Иностранец пострадал при восхождении в горах Алматинской области
Открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Более 6 тысяч детей получили помощь в новом травмпункте Астаны
Олжас Бектенов поручил внедрить еженедельный контроль за строительством ГПЗ
Минэнерго планирует довести уровень доступа регионов к газу до 80%
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Вымогатели кошмарили студентов в Павлодарской области
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Майка Александра Винокурова пополнила коллекцию олимпийского музея в Лозанне
Определились победители чемпионата Казахстана по триатлону
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Амурским тигрятам в Караганде дали имена
Премьер: Практика выдачи товарного газа энергоемким и низкоэффективным производствам должна быть прекращена
Неустойчивая погода сохранится в Казахстане
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Золотой овертайм в Семее
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Общее дело семьи Томановых
Два золота из Праги
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
Сборная Германии проиграла Парагваю в серии послематчевых пенальти
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге

Читайте также

Майка Александра Винокурова пополнила коллекцию олимпийског…
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в …
Казахстанские борцы завершили ЧА U20 с 18 медалями
Казахстанцы завоевали две золотые медали на ЧА U20 по борьб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]