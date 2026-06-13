В Астане открылась креативная ярмарка Акмолинской области

Культура и общество
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

На целых два дня на площадке Qazaq Creative Hub развернулась креативная ярмарка Акмолинской области в рамках республиканского проекта Creative Aimaq

Фото: организаторов ярмарки

Инициатором выступил Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий», передает Kazpravda.kz.

Проект направлен на поддержку региональных креативных индустрий, развитие локальных брендов и популяризацию ремесленного искусства. Сегодня в Акмолинской области работают более тысячи субъектов креативной экономики. В регионе развиваются ювелирное искусство, производство национальных музыкальных инструментов, деревообработка, дизайн, fashion-индустрия, ремесленничество, IT и digital-проекты.

На ярмарке жители и гости столицы смогут познакомиться с работами мастеров региона, авторскими коллекциями, локальными брендами, современными креативными проектами и стартапами.

Сегодня гостей радовали культурно-образовательной программа. На площадке выступили нео-этно группа «Тұмар», прошли лекции и мастер-классы по изготовлению этно-брошей, традиционных изделий «Көрпе», «Жастық» и «Құрақ», а также занятия по гончарному искусству, живописи и работе с кожей.

На следующий день посетители смогут принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и декоративно-прикладному искусству. В программе - изготовление этно-брошей из дерева и металла, косторезное искусство, сухое валяние шерсти, создание национальных музыкальных инструментов и обуви.

Отдельное внимание организаторы уделят современным направлениям креативной экономики. В event-зоне представят IT-, digital- и media-проекты, а также стартапы в сферах робототехники, разработки компьютерных игр, искусственного интеллекта, внутреннего туризма и киберспорта.

Ярмарка пройдет 13–14 июня с 10:00 до 19:00 в Qazaq Creative Hub по адресу: улица Жошы хан, 16/2.

#Астана #ярмарка #искусство

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