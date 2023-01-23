Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на универсиаде в США

Фото: sports.kz

Студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан одержал крупную победу — 8:1.

Шайбы в составе сборной Казахстана забросили Максим Мухаметов (7-я, 25-я и 48-я минуты), Саян Данияр (23-я), Алихан Омирбеков (26-я), Батырлан Муратов (39-я), Али Касенов (43-я) и Данил Бутенко (50-я).

У японцев отличился Юто Гондаира (40-я).

Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли «бронзу» — это десятая медаль Казахстана на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид.

Теперь у Казахстана три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Напомним, на этой Универсиаде студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).