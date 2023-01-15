Казахстан завоевал первое "золото" на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид

Спорт
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Вадим Куралес  выиграл в индивидуальной гонке.

Фото: https:liter.kz

Казахстанские спортсмены выиграли первую золотую медаль на Универсиаде-2023 в Американском Лэйк-Плэсид, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 километров у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков.

Лучший результат показал Вадим Куралес — он финишировал первым и тем самым принес стране золотую медаль.

Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0).

Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5). 

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