На официальном сайте Президентского молодежного кадрового резерва опубликован список кандидатов, допущенных к третьему этапу – «Решение ситуационных задач»

Во втором блоке тестирования «Оценка способности работать с числовой информацией», который прошёл 9 – 10августа 2025 года, участие приняли 2 597 допущенных претендентов.

В соответствии с утвержденной процедурой отбора, к третьему этапу допускаются не более 600 кандидатов (из них не более 100 кандидатов по каждому отраслевому направлению), набравших наивысшие баллы. При равных результатах у нескольких кандидатов к следующему этапу отбора может быть допущено большее число кандидатов.

Таким образом, к следующему этапу «Решение ситуационных задач» допущено 683 претендента, показавших наилучшие результаты.

Проходной балл по отраслевым направлениям составил:

«Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды» – 13 баллов;

«Внешняя политика и инвестиции» – 16 баллов;

«Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика» – 20 баллов;

«Социальная политика, гражданское общество» – 18 баллов;

«Цифровизация» – 18 баллов;

«Экономическая и финансовая политика» – 18 баллов.

Полный список лиц, прошедших на следующий этап, размещён на официальном сайте проекта pkrezerv.gov.kz.

Этап «Решение ситуационных задач» состоится 16 августа 2025 года. Данный этап направлен на оценку способности кандидатов принимать управленческие решения при выполнении практических кейсов, характерных специфике государственной службы.

Всем кандидатам, допущенным к третьему этапу, необходимо в срок до 23:59 часов 15 августа2025 года (по времени г. Астана) зарегистрироваться для прохождения этапа в своем личном кабинете.

Напоминаем, что в целях обеспечения прозрачности и честности прохождения этапа используется система прокторинга. Несоблюдение установленных требований, в том числе помощь посторонних лиц, использование программ удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, DWService и т.д.), отключение камеры и/или микрофона, использование смартфонов, наушников и иных электронных принимающих-передающих устройств, а также копирование заданий любым образом, является основанием для аннулирования результатов.

С более подробными требованиями кандидат может ознакомиться в инструкции для прохождения этапа «Решение ситуационных задач», размещенной в личном кабинете.

 

