Опыт китайских коллег изучают в МВД Казахстана

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Представители Министерства внутренних дел РК изучили передовой опыт зарубежных коллег в сфере цифровизации и применения современных технологий в деятельности стражей порядка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе визита состоялась официальная встреча с заместителем министра общественной безопасности КНР Ший Датуном, направленная на укрепление сотрудничества двух стран.

Стороны уделили особое внимание вопросам взаимодействия в области внедрения инновационных методов в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений.

Казахстанская делегация также посетила ряд высокотехнологичных объектов, включая Китайскую группу электронных технологий, Командный пункт базы полиции по применению дронов, а также Центр по обеспечению соблюдения законов и управлению делами Бюро общественной безопасности города Пекин.

Китайская сторона продемонстрировала технологии цифрового мониторинга, в том числе использование «больших данных», искусственного интеллекта, биометрической системы, видеонаблюдения, а также беспилотных летательных аппаратов для контроля за ситуацией в общественных местах, на транспорте и других важных объектах.

Успешный опыт Китая в этих областях может стать ценным ориентиром для Казахстана, который активно внедряет цифровые решения в обеспечении общественного порядка, предотвращении преступлений, укреплении принципа «Закон и Порядок», отметили в министерстве.