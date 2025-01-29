Опыт китайских коллег изучают в МВД Казахстана

Международное сотрудничество,Китай
123
Венера Баталова
корреспондент

Китайская сторона продемонстрировала технологии цифрового мониторинга

Фото: polisia.kz

Представители Министерства внутренних дел РК изучили передовой опыт зарубежных коллег в сфере цифровизации и применения современных технологий в деятельности стражей порядка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе визита состоялась официальная встреча с заместителем министра общественной безопасности КНР Ший Датуном, направленная на укрепление сотрудничества двух стран.

Стороны уделили особое внимание вопросам взаимодействия в области внедрения инновационных методов в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений.

Казахстанская делегация также посетила ряд высокотехнологичных объектов, включая Китайскую группу электронных технологий, Командный пункт базы полиции по применению дронов, а также Центр по обеспечению соблюдения законов и управлению делами Бюро общественной безопасности города Пекин.

Китайская сторона продемонстрировала технологии цифрового мониторинга, в том числе использование «больших данных», искусственного интеллекта, биометрической системы, видеонаблюдения, а также беспилотных летательных аппаратов для контроля за ситуацией в общественных местах, на транспорте и других важных объектах.

Успешный опыт Китая в этих областях может стать ценным ориентиром для Казахстана, который активно внедряет цифровые решения в обеспечении общественного порядка, предотвращении преступлений, укреплении принципа «Закон и Порядок», отметили в министерстве.

#Китай #МВД #технологии #изучение #опыт

Популярное

Все
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Войной испытанные строки
В Алматы почтили память героев
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Изучаем установки Президента
Ходила на «работу» с ребенком
Сделал предложение на плацу
Дорогое наше бесплатное
Работают ли терминалы для осужденных?
Виртуальные квартиры за реальные деньги
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Стабильно и подконтрольно
Между «уже» и «еще»
Забвению не подлежит
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Казахстан и Катар договорились выдавать друг другу осужденн…
Токаев поздравил главу и народ Китая с праздником Чуньцзе
Ледовый парк в китайском Харбине привлекает миллионы турист…
Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]