Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами

В Павлодарской области арестовали организатора финансовой пирамиды HAS Holding, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность.

Ее организаторы убеждали доверчивых казахстанцев вложить деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.

Договоры с вкладчиками подписывались от имени товариществ Upgrade-AS, Holding AS, ХАС-Логистик, light-AS и других компаний.

«Одним из обязательных условий для вкладчиков была покупка на 180 тысяч тенге якобы китайских бытовых товаров.

Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.

Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства и нанимая специальную технику.

Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги», – раскрыли детали аферы в агентстве.

Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС, в его отношении с санкции суда избрана мера содержание под стражей.

Между тем сейчас среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи в ведомстве призвали доверять только официальной информации.

Для возмещения ущерба пострадавших от HAS Holding просят обратиться по номеру телефона 8 (7182) 61-33-05.