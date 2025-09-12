Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»

Образование
8
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Что изменилось с введением обновленного содержания программы

фото Игоря Бургандинова

С первого сентября во всех школах, детских садах и колледжах, в том числе частных, действует единая программа воспитания «Адал азамат». Она стала логическим продолжением программы «Біртұтас тәрбие», но получила обновленное содержание и название, созвучное идеологической концепции Президента: «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс».

Министерство просвещения отмечает, что главная цель программы – воспитать честного, трудолюбивого и ответственного гражданина на основе национальных ценностей и партнерства школы, семьи и общества.

– В основу «Адал азамат» заложены шесть ключевых принципов: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, право и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство, – перечислил заместитель руководителя методического центра Астаны Жангелды Амиргалиев.

Для этого в школах создаются условия для гармоничного развития личности. Речь идет об индивидуальном подходе, квалифицированных педагогах, бе­зопасной среде, новых технологиях и передовой методике обучения. А сама программа реализуется через уроки, тематические классные часы, а также внеурочные активности – кружки, секции, факультативы, проекты.

В столичной школе-гимназии №  80 имени Сакена Сейфуллина учатся более 2,5 тыс. детей. Программа «Адал азамат» реализуется здесь по ключевым направлениям: духовно-нравственное воспитание, уважение к национальным традициям, правовая грамотность, экологическая культура, инновации и социальная активность.

Особое внимание уделяется укреп­лению семейных ценностей. В школе действует Совет отцов, который возглавляет Жалгас Куспеков. Он каждое утро встречает учеников у школьного входа, дает наставления, помогает организовать мероприятия, проводит встречи с родителями.

– Наша основная цель – установить прочную связь между учениками, родителями и школой. Мы создаем такую среду, чтобы мамы и папы были рядом с детьми, активно вовлекаем отцов в школьную жизнь, проводим лекции и совместные тренинги, – сказал руководитель совета.

Заместитель директора по воспитательной работе Жанаргуль Байкенжее­ва подчеркнула, что приоритетное направление программы – привить уважение к национальной культуре. К примеру, каждое утро в школе начинается с исполнения гимна страны, а на переменах вместо привычных звонков звучат казахские кюи. Элементы культуры проявляются и в одежде: поверх школьной формы дети носят жилеты с казахским орнаментом.

Воспитательная программа направлена на формирование правосознания и безопасного поведения.

– Раз в неделю мы проводим уроки безопасности и приглашаем представителей прокуратуры, полиции, юстиции, адвокатуры. Они учат детей защищать свои права, противостоять киберугрозам и распознавать мошенничество, – отметила Жанаргуль Байкенжеева.

Важная составляющая «Адал азамат» – волонтерство. Школьники участвуют в проекте «Қамқор» и помогают детям из социально уязвимых семей и пожилым людям. Проект «Еңбегі адал – жас өрен» дает старшеклассникам возможность пройти параллельное обучение в колледже и получить диплом рабочей специальности до окончания 11-го класса.

Экологическое воспитание реализуется через акцию «Таза Қазақстан»: школьники сажают деревья, убирают территорию и проводят субботники. Патриотическое направление объединяет клуб «Жас сарбаз», где дети изучают строевую подготовку, учатся обращению с учебным оружием и принимают участие в военно-патриотических фестивалях.

Проект «Шабыт» помогает детям раскрывать таланты: они поют, танцуют и выступают на сцене. А проект «Ұшқыр ой алаңы» развивает критическое мышление и языковую культуру.

Особый интерес у детей вызывает проект Smart Bala. Ученики посещают кружки, где с учителями создают инновационные проекты. Так, десятиклассник Айсултан Диханбай стал победителем республиканского конкурса, на котором представил проект искусственного интеллекта для городских камер наблюдения. А недавно ученики под руководством Жанаргуль Байкенжеевой разработали устройство Smart Socket (умная розетка), которое позволяет дистанционно управлять электроприборами через смартфон.

Семиклассница Алуа Нурбаева участ­вовала в создании уникального лоскутного полотна с портретом Сакена Сейфуллина к его 130-летию. Высота этого полотна шесть метров, ширина – 4,5. Команда ребят создавала его полтора месяца, используя почти три тысячи лоскутков ткани.

– Для меня творчество – это способ выразить себя. Я пою, люблю танцевать и горжусь нашим проектом, – делится Алуа.

Шестиклассник Алмас Мамыраев считает, что программа помогает детям раскрыться и совершать добрые дела.

– Мы с друзьями убираем мусор, помогаем бабушкам и дедушкам. Я хочу, чтобы люди были добры друг к другу,  – говорит школьник.

Жанаргуль Байкенжеева считает, что «Адал азамат» дает практические навыки, которые пригодятся в жизни, и может стать платформой для формирования будущих лидеров.

– Наша главная цель – воспитать духовно богатую, справедливую, умную личность. Важно не только дать знания, но и привить детям ответственность, любовь к Родине и уважение к нацио­нальным ценностям, – подчеркнула заместитель директора.

В столичном методическом центре отметили, что в Астане реализация программы ведется системно и комплексно. Контроль и методическую поддержку оказывают специалисты управления образования и методического центра. Также они проводят семинары и тренинги для педагогов, организовывают работу центров педагогической поддерж­ки родителей, выездной мониторинг воспитательной работы.

– Программа охватывает сотни тысяч детей, педагогов и родителей столицы. Для нас важно, чтобы «Адал азамат» не осталась формальным документом, а стала частью школьной жизни и культуры учащихся, – заключил замруководителя методцентра Жангелды Амиргалиев.

#культура #Образование #воспитание #Адал азамат

Популярное

Все
Стройматериалы по евростандарту
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Судьи повышают свою квалификацию
Синие глаза степи
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги
Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Определены приоритетные виды спорта
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине
Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта

Читайте также

Цифровое будущее страны
В пять раз сократилась очередь в детсады в Талдыкоргане
Международный университет информационных технологий Усонг о…
Новый технологический альянс Казахстана и Китая: ИИ и иннов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]