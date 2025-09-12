С первого сентября во всех школах, детских садах и колледжах, в том числе частных, действует единая программа воспитания «Адал азамат». Она стала логическим продолжением программы «Біртұтас тәрбие», но получила обновленное содержание и название, созвучное идеологической концепции Президента: «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс».

Министерство просвещения отмечает, что главная цель программы – воспитать честного, трудолюбивого и ответственного гражданина на основе национальных ценностей и партнерства школы, семьи и общества.

– В основу «Адал азамат» заложены шесть ключевых принципов: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, право и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство, – перечислил заместитель руководителя методического центра Астаны Жангелды Амиргалиев.

Для этого в школах создаются условия для гармоничного развития личности. Речь идет об индивидуальном подходе, квалифицированных педагогах, бе­зопасной среде, новых технологиях и передовой методике обучения. А сама программа реализуется через уроки, тематические классные часы, а также внеурочные активности – кружки, секции, факультативы, проекты.

В столичной школе-гимназии № 80 имени Сакена Сейфуллина учатся более 2,5 тыс. детей. Программа «Адал азамат» реализуется здесь по ключевым направлениям: духовно-нравственное воспитание, уважение к национальным традициям, правовая грамотность, экологическая культура, инновации и социальная активность.

Особое внимание уделяется укреп­лению семейных ценностей. В школе действует Совет отцов, который возглавляет Жалгас Куспеков. Он каждое утро встречает учеников у школьного входа, дает наставления, помогает организовать мероприятия, проводит встречи с родителями.

– Наша основная цель – установить прочную связь между учениками, родителями и школой. Мы создаем такую среду, чтобы мамы и папы были рядом с детьми, активно вовлекаем отцов в школьную жизнь, проводим лекции и совместные тренинги, – сказал руководитель совета.

Заместитель директора по воспитательной работе Жанаргуль Байкенжее­ва подчеркнула, что приоритетное направление программы – привить уважение к национальной культуре. К примеру, каждое утро в школе начинается с исполнения гимна страны, а на переменах вместо привычных звонков звучат казахские кюи. Элементы культуры проявляются и в одежде: поверх школьной формы дети носят жилеты с казахским орнаментом.

Воспитательная программа направлена на формирование правосознания и безопасного поведения.

– Раз в неделю мы проводим уроки безопасности и приглашаем представителей прокуратуры, полиции, юстиции, адвокатуры. Они учат детей защищать свои права, противостоять киберугрозам и распознавать мошенничество, – отметила Жанаргуль Байкенжеева.

Важная составляющая «Адал азамат» – волонтерство. Школьники участвуют в проекте «Қамқор» и помогают детям из социально уязвимых семей и пожилым людям. Проект «Еңбегі адал – жас өрен» дает старшеклассникам возможность пройти параллельное обучение в колледже и получить диплом рабочей специальности до окончания 11-го класса.

Экологическое воспитание реализуется через акцию «Таза Қазақстан»: школьники сажают деревья, убирают территорию и проводят субботники. Патриотическое направление объединяет клуб «Жас сарбаз», где дети изучают строевую подготовку, учатся обращению с учебным оружием и принимают участие в военно-патриотических фестивалях.

Проект «Шабыт» помогает детям раскрывать таланты: они поют, танцуют и выступают на сцене. А проект «Ұшқыр ой алаңы» развивает критическое мышление и языковую культуру.

Особый интерес у детей вызывает проект Smart Bala. Ученики посещают кружки, где с учителями создают инновационные проекты. Так, десятиклассник Айсултан Диханбай стал победителем республиканского конкурса, на котором представил проект искусственного интеллекта для городских камер наблюдения. А недавно ученики под руководством Жанаргуль Байкенжеевой разработали устройство Smart Socket (умная розетка), которое позволяет дистанционно управлять электроприборами через смартфон.

Семиклассница Алуа Нурбаева участ­вовала в создании уникального лоскутного полотна с портретом Сакена Сейфуллина к его 130-летию. Высота этого полотна шесть метров, ширина – 4,5. Команда ребят создавала его полтора месяца, используя почти три тысячи лоскутков ткани.

– Для меня творчество – это способ выразить себя. Я пою, люблю танцевать и горжусь нашим проектом, – делится Алуа.

Шестиклассник Алмас Мамыраев считает, что программа помогает детям раскрыться и совершать добрые дела.

– Мы с друзьями убираем мусор, помогаем бабушкам и дедушкам. Я хочу, чтобы люди были добры друг к другу, – говорит школьник.

Жанаргуль Байкенжеева считает, что «Адал азамат» дает практические навыки, которые пригодятся в жизни, и может стать платформой для формирования будущих лидеров.

– Наша главная цель – воспитать духовно богатую, справедливую, умную личность. Важно не только дать знания, но и привить детям ответственность, любовь к Родине и уважение к нацио­нальным ценностям, – подчеркнула заместитель директора.

В столичном методическом центре отметили, что в Астане реализация программы ведется системно и комплексно. Контроль и методическую поддержку оказывают специалисты управления образования и методического центра. Также они проводят семинары и тренинги для педагогов, организовывают работу центров педагогической поддерж­ки родителей, выездной мониторинг воспитательной работы.

– Программа охватывает сотни тысяч детей, педагогов и родителей столицы. Для нас важно, чтобы «Адал азамат» не осталась формальным документом, а стала частью школьной жизни и культуры учащихся, – заключил замруководителя методцентра Жангелды Амиргалиев.