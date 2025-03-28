Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что обеспечение школьников качественным и безопасным питанием является одной из приоритетных задач государственной социальной политики

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева в Правительстве состоялось совещание, посвященное вопросам обеспечения качественного и безопасного питания детей в образовательных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В рамках совещания рассмотрены ключевые аспекты функционирования системы школьного и дошкольного питания, включая вопросы финансирования, соблюдения санитарно-гигиенических норм, контроля качества пищевой продукции, а также условий ее хранения и транспортировки.

С информацией о текущем состоянии системы питания в школах и детских садах выступил министр просвещения Гани Бейсембаев. Согласно представленным данным, на сегодняшний день бесплатным питанием охвачены 1,8 млн школьников. На эти цели в 2024 году из республиканского бюджета выделено 205 млрд тенге. С 2025 года в образовательных учреждениях внедряются новые стандарты питания и типовое меню, разработанное с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вместе с тем, в ходе мониторинга были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований в 677 образовательных организациях. Подобные факты вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку напрямую связаны с рисками для здоровья детей и требуют оперативного реагирования.

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что обеспечение школьников качественным и безопасным питанием является одной из приоритетных задач государственной социальной политики. Он отметил недопустимость нарушений санитарных норм и указал на необходимость не только строгого контроля качества продуктов, но и соблюдения условий их хранения и приготовления.

«Важно исключить любые риски, связанные с несоблюдением гигиенических требований. Мы обязаны внедрять современные цифровые инструменты мониторинга, обеспечивать прозрачность процедур закупок и усиливать ответственность поставщиков за предоставление некачественных услуг», — заявил Ермек Кошербаев.

В целях повышения эффективности системы школьного и дошкольного питания профильным государственным органам даны следующие поручения:

• проработать механизм внедрения цифровых решений и интеграции систем мониторинга с государственными базами данных;

• усилить контроль за условиями хранения и транспортировки продуктов питания в образовательных организациях;

• разработать дополнительные меры административного и ведомственного характера, включая проведение внеплановых проверок и усиление ответственности поставщиков за нарушения договорных и санитарных обязательств.

Представители Министерства здравоохранения и Министерства просвещения представили предложения по актуализации нормативно-правовой базы, регулирующей сферу детского питания, а также по внедрению систематических механизмов контроля и профилактики нарушений.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра поручил разработать комплекс дополнительных мер по усилению межведомственного взаимодействия, в том числе с правоохранительными органами, для своевременного реагирования на выявленные факты нарушений. Также акцентировано внимание на необходимости повышения квалификации персонала, задействованного в организации питания, и проведения постоянного мониторинга процессов на всех уровнях.

Правительство РК продолжит работу по совершенствованию системы организации питания в образовательных учреждениях, обеспечивая ее соответствие современным стандартам качества, безопасности и прозрачности. Внедрение цифровых решений, усиление контроля и активное участие общественности позволят минимизировать риски и обеспечить устойчивое функционирование системы, ориентированной на защиту здоровья и благополучия подрастающего поколения.