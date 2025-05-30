Столичная публика услышит в исполнении творческого коллектива кюи, народные песни и произведения известных композиторов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11 июня в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится большой концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечают в Минкультуры, это особенное событие объединит традиционное искусство и современную сценическую культуру, став значимым вкладом в сохранение и популяризацию музыкального наследия казахского народа.

В программе концерта прозвучат кюи, народные песни и произведения известных композиторов.

В министерстве напомнили, что Казахский национальный оркестр имени Курмангазы – один из ведущих творческих коллективов страны, который уже почти век играет ключевую роль в развитии национальной музыкальной культуры. Репертуар оркестра – мост между многовековым музыкальным наследием и современным слушателем.

На музыкальном вечере зрители смогут глубже прочувствовать силу национального духа, проникнуться искусством кюя и погрузиться в уникальный мир казахской музыки.