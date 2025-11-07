Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), прогнозируются туманы, гололед и усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.

Основной фон температуры воздуха днем на западе страны 5 - 15 тепла, на северо-западе 0 - 10 тепла, на севере, востоке и в центре 3 мороза - 2 тепла, на юге и юго-востоке 5 - 15 тепла.