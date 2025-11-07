Осадки и туман ждут казахстанцев в предстоящие выходные

Погода
153

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), прогнозируются туманы, гололед и усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.

Основной фон температуры воздуха днем на западе страны 5 - 15 тепла, на северо-западе 0 - 10 тепла, на севере, востоке и в центре 3 мороза - 2 тепла, на юге и юго-востоке 5 - 15 тепла.

 

#погода #Казгидромет #выходные #прогноз

Популярное

Все
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
В партнерстве государства и общества
Тут рождаются новые имена
Установки на укрепление стабильности
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
У школы – новоселье!
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
В Шымкенте увековечили имя Айши Абдуллиной
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Расширяя деловое взаимодействие
Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Какой я вижу свою Родину
Лауреаты премии «Дарын» определены
Ресурсы нужно экономить
Сформировать культуру диалога
Тенденции и возможности цифровой эпохи
Найти и сохранить
Магнит для денег
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дорожные службы готовы к зиме
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Акимат обратился к жителям Астаны из-за снегопада
Почти 60 грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь
Тепло сменит морозы в Казахстане
Метель накроет Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]