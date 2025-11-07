Осадки и туман ждут казахстанцев в предстоящие выходные
Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz
По данным синоптиков, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), прогнозируются туманы, гололед и усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.
Основной фон температуры воздуха днем на западе страны 5 - 15 тепла, на северо-западе 0 - 10 тепла, на севере, востоке и в центре 3 мороза - 2 тепла, на юге и юго-востоке 5 - 15 тепла.