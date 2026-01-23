Осадки и ветер несет циклон с Атлантики в Казахстан

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погодные условия на территории Казахстана будут формироваться под влиянием циклона, смещающегося с районов Атлантики, и активных атмосферных фронтов. Они принесут снегопады, в южных регионах — осадки в виде дождя и снега, метели и усиление ветра.

По мере продвижения циклона через страну на значительную часть территории начнётся поступление более тёплых воздушных масс, что приведёт к постепенному повышению температур – в ночные часы в центральных, восточных регионах до -5-18°С, на юго-востоке до -2-7°С, в горных районах -7-15°С.

В северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35°С.

Одновременно с этим отрог антициклона, заключившего в своей области холодный арктический воздух, распространится на западные районы страны, обусловив понижение температуры в ночные часы до -15-30°С, а на северо-западе — до -20-35°С.

#погода #прогноз #осадки #циклон

В Алжир пришли дожди после шести лет засухи
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Мощная песчаная буря обрушилась на Ливию
Морозы сохраняются: вторая волна холода накроет Казахстан

