Основателю фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву вынесли новый приговор

В августе 2023 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд Астаны вынес приговор основателю фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

«Марат Абиев осужден по ст. 262 ч. 1 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них), ст. 197 ч. 4 п. 1,2 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), ст. 234 ч. 3 п. 2 УК (экономическая контрабанда) к 9 годам лишения свободы, а также к пожизненному лишению права занимать должность на государственной службе и заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями, сроком на 5 лет», - говорится в официальной информации.

Его соучастники приговорены к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, приговором суда конфисковано имущество подсудимых стоимостью более 180 млн тенге и преступный доход от контрабанды ГСМ на сумму более 6 млрд тенге.

Ранее АФМ сообщало об окончании досудебного расследования в отношении Марата Абиева и его подельников: Антона Новицкого, Жанибека Дарибаева, Евгения Гребнева, Аманая Махметова. С 2018 по 2022 годы они в составе ОПГ организовали на НПЗ в Актюбинской области производство запрещенного к реализации на территории ЕАЭС дизельного топлива экологического класса «К-2» в количестве 50,6 тыс тонн. Это дизтопливо реализовали под видом другого нефтепродукта за 11,3 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. тонн на сумму 6,7 млрд тенге и вывезли контрабандным путём за рубеж.

На преступные доходы, полученные от незаконного оборота нефтепродуктов, финансировалась деятельность незаконного общественного объединения «Genesis» (или «Архитекторы будущего»), за создание и руководство которым 21 августа 2023 года Марат Абиев был приговорен к 7 годам лишения свободы, рассказали в АФМ.