Основные барьеры для роста инвестиций в РК обозначил эксперт

Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании правительства поднял несколько ключевых тем, которые являются основой для будущего процветания Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Член Общественного совета Алматы и президент Евразийской ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков отметил, что инвестиционная привлекательность Казахстана остается на низком уровне. По его мнению, главными барьерами для роста инвестиций являются бюрократия, волокита и отсутствие должной инфраструктуры.

«Чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, мы должны предоставить им множество преференций. Сегодня мы видим, что инвесторы все чаще обращают внимание на Узбекистан, а не на Казахстан. Это означает, что нам необходимо серьезно улучшить условия для привлечения инвестиций», — подчеркнул Кисиков.

По его словам, перед тем, как зайти на рынок, инвестор изучает законодательство, и, если оно непрозрачное, имеет массу сложностей - это может стать решающим фактором для отказа вкладываться в ту или иную страну.

Отдельно общественный деятель отметил важность создания условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и формирования современного кадрового потенциала. По его словам, кадровый голод, бюрократия и коррупция остаются серьезными препятствиями для инвесторов.

«Инвесторы обращают внимание не только на экономические условия, но и на качество человеческого капитала», — отметил он.

Эксперт выразил уверенность, что для повышения инвестиционной привлекательности страны необходимо создать прозрачную и открытую экономику с развитыми инфраструктурными и логистическими системами, что в свою очередь поспособствует росту инвестиций. Он подчеркнул, что успешные примеры, такие как Силиконовая долина, привлекают лучших специалистов со всего мира именно потому, что там созданы условия для развития и реализации человеческого потенциала.