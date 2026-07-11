Осторожно, вода!

Общество
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За первый месяц, прошедший с начала купального сезона, на Капшагайском водохранилище утонули пять человек. Эту тревожную статис­тику озвучили на экстренном совещании в акимате Конаева, посвященном проблемам обеспечения безопас­ности граждан на водоемах.

фото из архива «КП»

По данным городского управления ЧС, основные причины трагедий – купание в необорудованных местах и при неблагоприятных погодных условиях, алкогольное опьянение, заплывы на дальние дистанции. Нельзя оставлять детей без присмотра, прыгать в воду с лодок, мостов и причалов. В случае долгого купания возможны переохлаждение организма и мышечные судороги.

Как сообщил заместитель акима города Тимур Акмурзаев, с начала лета специальная рабочая группа провела обследование 40 из 140 туристических объектов, расположенных на берегу Капшагая. В результате на 15 турбазах выявлены нарушения норм безо­пасности.

В частности, отсутствуют пре­дупреж­дающие знаки и стенды с указанием правил поведения на водоемах, камеры видеонаблю­дения, санузлы. На некоторых объектах не оборудованы спасательные вышки, да и самих спасателей зачастую нет на рабочем месте. Больше всего нарушений выявлено в зонах отдыха, переданных в аренду на летний сезон. Комиссией составлены акты проверок, материалы направлены в природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер.

К слову, в начале сезона представители областного ДЧС сетовали на нехватку кадров. По их данным, один спасательный пост несет ответственность за безопасность граждан на четырех километрах пляжной зоны Капшагайского водохранилища. При большом скоплении отдыхающих такая нагрузка значительно осложняет оперативное реагирование.

По итогам совещания аким Конаева Асхат Бердиханов поручил усилить контроль за соблюдением требований безопасности на всех туробъектах. В выходные, когда наблюдается массовый наплыв отдыхающих на пляжи, будет организовано дежурство в местах, где купание запрещено. В основном это касается северного побережья водо­хранилища, где фиксируется большинство случаев гибели людей. В числе других планов – передача бесхозных земельных участков береговой линии в ведение коммунальных служб.

Еще одна срочная мера – установка систем видеонаблюдения и обустройство специализированной штрафстоянки для маломерных судов. Как известно, именно скутеры, гидроциклы и катера, непрерывно курсирующие рядом с побережьем Капшагая, создают реальную угрозу жизни и здоровью отдыхающих. К примеру, в прошлом году в ходе только одного инспекционного рейда было составлено 17 административных протоколов по нарушениям, допущенным водителями водных транспортных средств.

#безопасность #водоемы #Капшагайское водохранилище

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