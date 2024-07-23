Осужден глава инспекции транспортного контроля ВКО и его заместитель

12 июля Восточно-Казахстанским областным судом вынесен приговор в отношении руководителя инспекции транспортного контроля области Нуралиева и его заместителя Туракбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге.



Приговором суда Нуралиеву и Туракбаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Приговор вступил в законную силу.