Освобожден от должности начальник ДП области Жетысу

Министр внутренних дел РК освободил от должности начальника департамента полиции области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В связи с недавним резонансным событием, которое произошло в Талдыкоргане, министр внутренних дел Ержан Саденов со специальной группой из числа руководителей служб центрального аппарата МВД приехал в область Жетысу.

В рамках своего визита глава ведомства встретился с личным составом и ветеранами ОВД региона. В заседании принял участие и аким области Бейбит Исабаев.

«Для сотрудника полиции, который стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, закон и порядок должны быть превыше всего. Любое противоправное действие, совершенное как гражданами, так и недобросовестными полицейскими, должны жестко пресекаться. Закон един для всех, никаких исключений не должно быть», – отметил министр Ержан Саденов.

На встрече глава МВД озвучил решение по руководителям полиции области Жетысу.

«Так, начальник областного департамента полиции Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности. Его первый заместитель Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии. Заместитель начальника областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов также освобождены от занимаемых должностей», – сообщили в МВД.

Обязанности начальника ДП области будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший департамент собственной безопасности МВД.

Напомним, 13 ноября 2023 года подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы Талдыкоргана был задержан начальник управления полиции города. 14 ноября полицейского начальника арестовали на 2 месяца.