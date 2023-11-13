Начальник талдыкорганской полиции подозревается в изнасиловании

Он водворен в ИВС

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В изолятор временного содержания водворен начальник талдыкорганской городской полиции. Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы ДП, задержанный – генерал.

В департаменте рассказали, что в отношении генерала возбуждено уголовное дело по части 2 уголовной статьи "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей. Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз".

Отмечается, что расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК.