Арестован подозреваемый в изнасиловании начальник полиции Талдыкоргана
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Об этом сообщили в пресс-службе суда области Жетысу, передает корреспондент Kazpravda.kz
"По сообщению специализированного следственного суда города Талдыкоргана 14 ноября 2023 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого К. на 2 месяца", – говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Напомним, начальника управления полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра.