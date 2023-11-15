Арестован подозреваемый в изнасиловании начальник полиции Талдыкоргана

Об этом сообщили в пресс-службе суда области Жетысу, передает корреспондент Kazpravda.kz

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"По сообщению специализированного следственного суда города Талдыкоргана 14 ноября 2023 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого К. на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Напомним, начальника управления полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра.