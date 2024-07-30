Освоят все: от вакуумных пробирок до имплантов

На днях титановые плас­тины для имплантов были отправлены для подтверждения их соответствия современным стандартам качества в Национальный центр экспертизы и сертификации РК.

К этому дню Группа компаний «Эко-Фарм» шла больше года. Оборудование и технологию закупили в Южной Корее, наладив тесные контакты со структурой, более трех десятилетий работающей на мировом рынке в сегменте имплантов. Она же взяла на себя заботы об обучении и подготовке высококлассных специалистов.

Ключевые кадры прошли стажировку на предприятии в Южной Корее. Остальные постигали азы работы на высокотехнологичном оборудовании непосредственно в цехе. Ведь процесс сборки станков и монтажа проходил на их глазах.

В соответствии с договором представители корейской компании продолжат патронат до тех пор, пока казахстанские специалисты не освоят все тонкости эксплуатации импортного оборудования.

В общей сложности на новом производстве заняты два с половиной десятка человек. Один из них – инженер Санжар Адильбек. За время подготовки нового производства он не единожды побывал в Южной Корее. Наблюдал, вникал, запоминал, чтобы в конце концов быть готовым взять на себя ответственность за порученный участок производства имплантов.

– Это широкая группа изделий, – рассказывает Санжар Адильбек. – Нами выпускаются импланты, используемые при повреждениях костей. – Есть фиксаторы, применяемые, к примеру, при переломах голени. Множество видов имплантов создано для рук, потому что эта часть тела достаточно уязвима. Микроимпланты для пальцев, фиксаторы для запястий, предплечья – все это выпускается из титана, который мы получаем из США. Я рад, что работаю на таком современном производстве, которое ничем не отличается от предприятий Южной Кореи.

Выпуск имплантов из титана стал очередной победой, которой за 12 лет своего существования добился коллектив компании, изначально взявшей курс на внедрение в Казахстане современных технологий в сфере производства медицинских изделий.

Первой такой вершиной «Эко-Фарм» стало создание цеха по выпуску одноразовых стерильных вакуумных пробирок для забора, хранения венозной крови, плазмы, сыворотки, а также производству стерильных медицинских двухсторонних игл и иглодержателей однократного применения.

Начиная с 57 видов изделий, постепенно здесь расширили ассортимент продукции до 300 наименований. Для того времени аналогов подобного производства не было не только в Казахстане, но и в СНГ. Тогда всю потребность отечественной системы здравоохранения в подобных изделиях закрывали за счет импорта, либо по старинке использовали многоразовые шприцы. Причем многие манипуляции с ними выполнялись вручную.

Вакуумная система забора крови стала настоящим прорывом на пути развития лабораторного анализа. При ее использовании медицинский персонал получил защиту от инфицирования, что особенно актуально для тех, кто проводит исследования на инфекционные заболевания, в том числе на ВИЧ.

На тот момент для Южного Казахстана, пережившего массовое внутрибольничное инфицирование детей ВИЧ, освоение выпуска безопасных систем забора крови стало очень важным проектом. С ним связывали надежды на то, что подобная трагедия больше не повторится.

А компания продолжила двигаться вперед, закупая и осваивая самое современное оборудование. Появилась еще одна производственная линия, которую приобрели в Великобритании. Добавился литьевой цех, где производятся пробирки. Следующим шагом стал запуск новой иглосборочной линии.

Двусторонние иглы и вакуумные пробирки производятся компанией в условиях повышенного класса чистоты. При этом каждый образец проходит несколько ступеней проверки.

Специальные лазерные устройства контролируют качество производимой продукции. Если на каком-то этапе происходит сбой, оборудование мгновенно дает об этом знать. Для непрерывного мониторинга и повышения качества завод организовал испытательную и научно-исследовательскую лаборатории, оснастив их современной аппаратурой высокой точности.

Технологический процесс полностью автоматизирован. Ежегодная производительная мощность предприятия «Эко-Фарм» – 140 млн штук медицинских изделий, из них одноразовых стерильных вакуумных пробирок – 60 млн штук в год, медицинских одноразовых стерильных двусторонних игл – более 40 млн штук, столько же – иглодержателей.

Таким образом, ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл» является классическим примером предприятия, изначально задуманного для импортозамещения.

На начальном этапе было закуплено и установлено южнокорейское оборудование. Спустя несколько лет его полнос­тью заменили на европейское. Все эти годы ассортимент пополняется новыми видами медицинских изделий.

К примеру, недавно стали выпускать микропробирки – для забора, транс­портировки и хранения капиллярной крови. Они очень хорошо подходят для новорожденных, у которых слабо выражены вены. Еще из новинок – выпуск готовых питательных сред для микробиологических испытаний. Они предназначены для избирательного культивирования и изучения определенных видов микроорганизмов. Преж­де сырье для данной питательной среды завозили из-за рубежа, а теперь научились производить сами.

Инициатор строительства первого в стране предприятия по выпуску вакуумных пробирок и вдохновитель всех последующих проектов Гулия Джузенова спустя годы считает, что успех компанией достигнут благодаря государственной поддержке. Она была всесторонней и всеобъемлющей: от строительства за счет бюджета инженерной инфраструктуры до заключения долгосрочного договора с «СК-Фармация» о централизованном закупе изделий медицинского назначения для системы здравоохранения Казахстана.

Предприятие выпускает медицинские изделия в соответствии с международным стандартом ISO 13485. Ежегодную инспекцию проводят зарубежные эксперты-аудиторы.

Группа компаний «Эко-Фарм» за эти годы приросла новыми производствами. Так, в индустриальной зоне «Тассай» построен завод ТОО «Marai E7 Group» по выпуску полиуретановых бинтов и ортопедических изделий, которые используются для оказания медицинской помощи при различных переломах.

В развитых странах мира давно отказались от использования гипсовых бинтов, которые небезопасны для окружающей среды и имеют ряд ограничений при использовании. К примеру, их нельзя мочить. Полиуретановые бинты, наоборот, очень удобны и просты в применении. Они отличаются легкостью, прочностью, рентгеноконтрастностью и быстрым затвердеванием.

На ТОО «Marai E7 Group» налажен выпуск титановых имплантов, шурупов, модулярных стержней. Сбыт продукции после завершения процесса сертификации также будет вестись через «СК-Фармация», с которым руководство подписало долгосрочное соглашение о совместном сотрудничестве на ближайшие десять лет.

Еще один проект Группы компаний «Эко-Фарм» связан с производством стерильных игл для инсулиновых шприц-ручек, которые очень важны при лечении инсулинозависимых пациентов, страдающих сахарным диабетом. ТОО «Green cross eco» предлагает также наборы для иммуноферментного анализа 47 наименований. Они предназначены для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулина (антител к возбудителям) и антигена, а также для определения концентрации гормонов в сыворотке крови.

– Миссия нашей компании – непрерывное улучшение и движение вперед, – говорит Гулия Джузенова. – Мы ставим амбициозную цель: подняться на такую высоту, которую еще совсем недавно и представить было нельзя. Все это стало возможным благодаря непрерывной поддержке государства и слаженной работе опытных специалистов компании, среди которых есть уникальные специалисты, включая док­тора наук, имеющего большой стаж работы в дальнем зарубежье.