Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в Международном форуме, посвященном Дню работников системы социальной защиты РК, и в преддверии профессионального праздника от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил государственные награды представителям социально-трудовой сферы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В форуме также участвовали представители Организации Объединенных Наций, Международной организации труда, Международной организации по миграции, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и др. Глава государства уделяет большое внимание повышению статуса социальных работников и реформированию системы соцзащиты как важного звена развития общества.

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении отметил проводимую в Казахстане работу по выстраиванию эффективной системы социальной защиты и подчеркнул вклад работников сферы соцзащиты, ветеранов и представителей общественных организаций в обеспечение поддержки уязвимых категорий граждан.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что государство создает все условия для того, чтобы каждый гражданин имел достойный доход, получал качественные социальные услуги и был уверен в своем будущем. Наши приоритетные задачи – обеспечение социального равенства, развитие системы специализированных социальных услуг и внедрение лучших международных стандартов в этой сфере. Важная роль отводится массовой цифровизации в развитии системы социальной защиты. Сегодня новые технологии ИИ активно внедряются во все сферы социально-трудовых отношений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительством РК проводится планомерная работа по повышению статуса социальных работников. С 2021 по 2025 годы в 2 раза были увеличены заработные платы работников социальной сферы, трудящихся в центрах оказания специальных социальных услуг. Также повышены зарплаты административного и вспомогательного персонала, работников государственных медико-социальных учреждений, организаций надомного обслуживания и временного пребывания путем увеличения размера их действующих доплат с 30% от базового должностного оклада на 40% от должностного оклада.

Всего в сфере социальной защиты населения страны трудятся 40 тыс. специалистов (медицинские работники, специальные педагоги и социальные работники). Социальным кодексом РК предусматривается повышение статуса соцработников через обучение, сертификацию и присвоение категорий и внедрение новой системы оплаты труда, с учетом профессионального уровня и сложности выполняемых работ.

В ходе международного форума участникам были представлены цифровые решения, широко используемые в Казахстане для поддержки уязвимых категорий граждан. В том числе такие инновационные проекты, как Единая цифровая платформа, Портал социальных услуг и Цифровая карта семьи, признанная лучшим проектом 2024 года. В карте содержатся данные о 6 млн казахстанских семей, 11 видов государственных услуг гражданам предоставляются в проактивном формате. В рамках развития системы соцзащиты Казахстан активно взаимодействует с международными организациями.

Реализован ряд совместных проектов, направленных на защиту прав людей с ограниченными возможностями, социально уязвимых групп населения, развитие системы специальных социальных услуг. Принята Концепция инклюзивной политики на ближайшие пять лет, ратифицированы Конвенции ООН о правах инвалидов. В партнерстве с Международной организацией труда ведется согласованная работа по совершенствованию национального законодательства.

С профессиональным праздником социальных работников Казахстана поздравил в видеообращении Президент Международной Ассоциации социального обеспечения (МАСО) доктор Мохаммед Азман. На полях форума Премьер-министр ознакомился с рядом технологических решений. В частности, отечественные стартаперы с Жамбылской области презентовали метод управления цифровыми технологиями и инвалидной коляской с помощью движений языка и головы с интеграцией искусственного интеллекта.

