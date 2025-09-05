От имени Президента работникам нефтегазовой отрасли вручили госнаграды

Правительство
165

В преддверии Дня работников нефтегазовой отрасли от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил специалистам и ветеранам отрасли государственные награды,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Награждены:

Орденом «Парасат»

  • Максим Досмаилов – ветеран труда;
  • Бахыт Иманбаев – директор филиала ТОО «КазМунайГаз Инжиниринг»;
  • Мусабек Исаев – ветеран труда;
  • Кундыз Нупов – ветеран труда.

Орденом «Құрмет»

  • Орынша Абдрахманова – ветеран труда;
  • Жаксылык Мынжасаров – ветеран труда;
  • Ыбырай Сейитов – главный геолог ТОО «Эмбаведьойл»;
  • Еркин Ыбыраев – оператор по добыче нефти и газа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени

  • Алибек Ахметов – оператор нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»;
  • Куат Габдуллин – машинист технологических насосов производства кокса и серы ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
  • Ануарбек Дадешев – ветеран труда;
  • Нариман Дуйсекенов – машинист производства переработки и транспортировки нефтепродуктов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
  • Жанболат Жумагалиев – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
  • Айша Жумалиева – оператор по добыче нефти и газа АО «Өзенмұнайгаз»;
  • Сейилхан Жусипбеков – ветеран труда;
  • Ермеккали Махамбетов – водитель нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»;
  • Жанбырбай Ниетбаев – инженер по подземному и капитальному ремонту скважин ТОО «ӨзенМұнайСервис»;
  • Гариполла Тумангалиев – инженер-механик филиала «Казахстан» компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»;
  • Владимир Усачев – машинист технологических компрессоров ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Болат Байназаров – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
  • Арман Бекмагамбетов – ведущий инженер-механик департамента добычи нефти и газа АО «Ембімұнайгаз»;
  • Сара Ержанова – ветеран труда;
  • Калия Ермышева – ветеран труда;
  • Алибек Жанибеков – региональный менеджер по производству и развитию бизнеса ТОО «QHSE-Akbarys»;
  • Амандык Кашаков – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
  • Айман Кенжебаева – инженер по добыче нефти и газа производственного управления «Жетыбаймұнайгаз» АО «Маңғыстаумұнайгаз»;
  • Бисенбай Кожалақов – водитель погрузчика производственного управления «Жетыбай Сервис» ТОО «Oil Services Company»;
  • Сакен Онгарбаев – оператор очистного устройства цеха водопожаротушения и промышленной канализации ТОО «PetroKazakhstan Oil Products»;
  • Максет Таубаев – ветеран труда;
  • Коныс Тегисбаев – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
  • Нурлан Тиындыков – старший механик цеха №3 ТОО «PetroKazakhstan Oil Products».
#Бектенов #нефтяники #госнаграды

