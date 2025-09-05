От имени Президента работникам нефтегазовой отрасли вручили госнаграды
В преддверии Дня работников нефтегазовой отрасли от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил специалистам и ветеранам отрасли государственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Фото: пресс-служба правительства
Награждены:
Орденом «Парасат»
- Максим Досмаилов – ветеран труда;
- Бахыт Иманбаев – директор филиала ТОО «КазМунайГаз Инжиниринг»;
- Мусабек Исаев – ветеран труда;
- Кундыз Нупов – ветеран труда.
Орденом «Құрмет»
- Орынша Абдрахманова – ветеран труда;
- Жаксылык Мынжасаров – ветеран труда;
- Ыбырай Сейитов – главный геолог ТОО «Эмбаведьойл»;
- Еркин Ыбыраев – оператор по добыче нефти и газа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Орденом «Еңбек Даңқы» III степени
- Алибек Ахметов – оператор нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»;
- Куат Габдуллин – машинист технологических насосов производства кокса и серы ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
- Ануарбек Дадешев – ветеран труда;
- Нариман Дуйсекенов – машинист производства переработки и транспортировки нефтепродуктов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
- Жанболат Жумагалиев – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
- Айша Жумалиева – оператор по добыче нефти и газа АО «Өзенмұнайгаз»;
- Сейилхан Жусипбеков – ветеран труда;
- Ермеккали Махамбетов – водитель нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»;
- Жанбырбай Ниетбаев – инженер по подземному и капитальному ремонту скважин ТОО «ӨзенМұнайСервис»;
- Гариполла Тумангалиев – инженер-механик филиала «Казахстан» компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»;
- Владимир Усачев – машинист технологических компрессоров ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Болат Байназаров – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
- Арман Бекмагамбетов – ведущий инженер-механик департамента добычи нефти и газа АО «Ембімұнайгаз»;
- Сара Ержанова – ветеран труда;
- Калия Ермышева – ветеран труда;
- Алибек Жанибеков – региональный менеджер по производству и развитию бизнеса ТОО «QHSE-Akbarys»;
- Амандык Кашаков – оператор по добыче нефти и газа «Dunga Operating GmbH»;
- Айман Кенжебаева – инженер по добыче нефти и газа производственного управления «Жетыбаймұнайгаз» АО «Маңғыстаумұнайгаз»;
- Бисенбай Кожалақов – водитель погрузчика производственного управления «Жетыбай Сервис» ТОО «Oil Services Company»;
- Сакен Онгарбаев – оператор очистного устройства цеха водопожаротушения и промышленной канализации ТОО «PetroKazakhstan Oil Products»;
- Максет Таубаев – ветеран труда;
- Коныс Тегисбаев – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
- Нурлан Тиындыков – старший механик цеха №3 ТОО «PetroKazakhstan Oil Products».