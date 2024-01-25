От перфокарты до ноутбука

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Флора Левина

Учитель информатики из Семея показал свою уникальную коллекцию вычислительной техники.

фото Руслана Шакабаева

Владислав Юрьевич Щербаков преподает информатику в общеобразовательной школе № 29. Каждый урок начинается с небольшого экскурса в историю, когда учитель рассказывает о носителях информации, которые использовали 20, 50 и даже 100 лет назад. А история необычной коллекции началась 30 лет назад, в 1994 году. Тогда Владиславу Юрьевичу подарили большую дискету.

– Сейчас для нас дискета – уже история, а для молодежи – «древность». Но тогда, в первой половине 1990-х, это была большая редкость, ведь и компьютеров-то было совсем немного. Иногда на всю школу – один, – рассказывает Владислав Юрьевич.

Постепенно коллекция пополнялась различными образцами, в том числе и редчайшим диском, разработанным в США в 1950-х годах. Здесь есть и самые первые носители информации – перфокарты. Их начали использовать еще в XVII веке для ткацких станков. О каждом предмете из своей коллекции Владислав Юрьевич может рассказывать часами. Особое место занимают компьютеры и ноутбуки. Некоторые из них могли бы попасть на свалку, а увлеченный учитель вдохнул в них вторую жизнь.

Казалось бы, неказистый и огромный по нынешним меркам ноутбук не включится или «зависнет» надолго. Но у Владислава Юрьевича «завис­нуть» невозможно. Вся техника работает как часы, на это порой он тратит все свободное время и ищет подходящие комплектующие детали. Лишь один ноутбук пока в нерабочем состоянии, но коллекционер не теряет надежды, что его старания не пропадут даром и экран компьютера скоро замерцает.

Посетившие выставку коллекционера члены краеведческого общества «Прииртышье» пополнили коллекцию. Председатель общества Марат Сасанов преподнес Владиславу Щербакову портативную военную логарифмическую линейку. А краевед Павел Жуков, в прошлом тоже преподаватель информатики, подарил набор компакт-дисков с программами, популярными в начале 2000-х годов.

#Семей #коллекция #вычислительная техника #Владислав Щербаков #учитель информатики

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