От стартапов до креативной индустрии

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Николай Жоров

В Алматы прошел Международный форум креативных индустрий.

фото Юрия Беккера

В течение трех дней более ста делегатов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Кореи и Российской Федерации обсуждали тенденции и возможности развития креативных индустрий Центральной Азии. Креативная индустрия – это составная часть инноваций, направленных на реа­лизацию творческих идей. Ранее такие процессы представляли в качестве стартапов, предлагаемых к внедрению в различных сферах.

Направления креативной индуст­рии в начале этого тысячелетия получили широкое развитие в Южной Корее, где правительством было создано Агентство креативного контента – KOCCA. Во многом именно его деятельность позволила наладить работу с креа­тивными индустриями и вывести корейский контент на международный рынок. Впоследс­твии эта инициатива получила развитие в других странах. К креа­тивным индустриям относят научно-исследовательскую деятельность, дизайн, телевидение, музыку, моду, архитектуру, разработку программного обеспечения и другие направления. Главная фишка креативных индустрий – сочетание творческого компонента и высоких технологий.

В недавнем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание цифровизации и внедрению инноваций: «Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха… Еще одна точка роста экономики и занятости – это креативная индустрия, которая охватывает медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий».

Президент также отметил, что в современном мире именно «креативное производство», основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоя­щему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей.

По словам Главы государства, в Казахстане данный сектор до сих пор не развит: «Вклад креа­тивной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечест­венников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене. Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране. В том числе правовыми инструментами защитить интеллектуальную собственность».

В настоящее время центры креативной индустрии сосредоточены в Астане, Алматы и Шымкенте. Одна из главных целей состоявшегося форума – привлечение регионов Казахстана к развитию креативных индустрий по успешным кейсам города Алма­ты. Так масштабируется положительный опыт мегаполиса. Это необходимо для предоставления возможностей по притяжению и раскрытию талантов в каждом крупном городе, а участие депутатов в форуме должно помочь в подготовке соответствующего закона, охватывающего сферу креативной индустрии.

Основными темами для обсуждения стали креативные подходы в создании творческих произведений в области кино, музыки, образования, fashion-индустрии и IT-сектора. В рамках форума прошли панельные сессии «Креативные индустрии как социальный лифт для молодежи», «Комфортная городская среда и развитие креативного ландшафта», «Женское креативное предпринимательство», «Аудиконтент в современном мире» и другие. Спикеры уделили внимание существующим в мире трендам и направлениям, которые можно развивать и в Казахстане.

В начале нулевых, когда в Казахстане пошли разговоры о внедрении цифровизации во все сферы экономики, в обществе присутствовала доля скептицизма по этому поводу. Но спустя десятилетие мы уже не представляем себе жизнь без цифрового обеспечения в электронном правительстве, в логистике и других сферах. Сегодня Казахстан находится на восьмом месте в мире по уровню цифровизации населения и бизнеса. Возможно, именно такой путь предстоит пройти республике и в сфере креативной индустрии.

По данным экспертов форума, потенциал креативной индуст­рии очень большой, емкость мирового рынка в этом сегменте в следующем году будет достигать триллиона долларов. Креа­тивная индустрия к 2030 году будет занимать 10% от всего мирового ВВП. Это будет достигаться за счет применения креативных инструментов. А основа креативной индустрии – человеческий капитал.

– Ежегодно государство выделяет гранты для перспективных студентов. Поэтому очень важно создать в стране условия для реализации их творческого и образовательного потенциала, чтобы не получилось так, что мы готовим кадры для других стран. Казахстан должен стать точкой притяжения и привлечения талантов в нашу республику как минимум из ближайших стран, – считает эксперт Санат Аханов.

В ходе дискуссий эксперты сош­лись во мнении, что для упорядоченного развития креативной индустрии необходимо менять законодательство. За образец можно взять Южную Корею: там транснациональные компании обязали вкладывать средства в креативную индустрию, в малый и средний бизнес.

В ходе работы форума прошли лектории, мастер-классы, ярмарка прикладного искусства, выставка-инсталляция, представляющая инновационные и экспериментальные работы казахстанских и международных цифровых художников.

#Алматы #форум #креативная индустрия

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