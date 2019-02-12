Культура
От тошнотворно до прекрасно: премьерный показ фильма "Айка" прошел в Астане
Айдана Демесинова, Екатерина Елисеева
В столице Казахстана прошла долгожданная премьера фильма "Айка" режиссера Сергея Дворцевого, передает Kazpravda.kz.



Зрителями первого показа, помимо руководства Минкультуры и депутатов, стали общественные деятели, актеры, режиссеры, блогеры и молодежь. Творческую группу на премьере представили режиссер Сергей Дворцевой, продюсер Гульнара Сарсенова и исполнительница главной роли Самал Еслямова.

Создатель картины, которая готовилась почти 6 лет,  рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе съемок.



"Я столкнулся со многими трудностями, поэтому и так долго. Вся история снималась зимой, и это был снегопад сильный, и как на грех первая зима была снежная, мы не успели закончить. А потом в Москве как назло не было три года снега вообще. Мы даже заготавливали снег в холодильниках, у нас был промышленный холодильник", – поделился Сергей Дворцевой.

По его словам, передать переживания девушки было непростой задачей, потому как по сценарию главная героиня не отличается разговорчивостью. Ее историю рассказывают поступки, жесты, мимика. Режиссер отметил, что работа велась в рамках драматургии, истории и мотивации. Для этого было все сделано так, чтобы сюжет раскрывался даже через цвет, свет и все маленькие элементы картины.

"Кто-то говорит, что это современное течение кинематографа, когда используется ручная камера. Когда я делал картину, для меня это не было важно, я ни на кого не опирался, просто была история, и в рамках драматургии я старался работать ... Это сложная история, как рассказать историю девушки, которая о себе не говорит? Она все скрывает. Она скрывала беременность, скрывала ребенка. Как рассказать об этом? Это очень сложно придумать. Через ее взгляд, глаза, ее пластику", – пояснил режиссер.

Как отметил Сергей Дворцевой, фильм "Айка" стал одним из самых сложных в его кинокарьере, так как в картине было задействовано много непрофессиональных актеров, режиссеру пришлось даже проводить специальные тренинги для них.



В свою очередь Самал Еслямова поделилась мнением о том, почему фильм стал лауреатом международного Каннского кинофестиваля и премии "Ника".

"Мы старались сделать что-то настоящее, душевное. Хочу сказать, что моя героиня намного сильнее меня. То, через что она прошла, вызывает уважение", – сказала актриса.

"Самал Еслямова стала актрисой мира на Каннском кинофестивале и единственной актрисой на постсоветском пространстве, кто получил такую награду, это колоссальное достижения", – добавил Дворцевой.

Кстати, еще одну почетную награду казахстанская актриса получила сегодня. Перед началом фильма Самал Еслямову объявили лауреатом национальной премии "Народный любимец" в номинации "Прорыв года".





После официальной части гости прошли в зал. Фильм начался с эпизода в роддоме. 25-летняя девушка по имени Айка сразу после рождения ребенка оставляет его в больнице и убегает. Позже становится ясно, что эмигрантка из Кыргызстана живет и работает в Москве нелегально. Девушке приходится выживать в мегаполисе. Фильм не оставил равнодушным зрителей и держал в напряжении весь зал. Астанчане больше полутора часа переживали за главную героиню и гадали, что же будет дальше. Некоторые не могли сдерживать эмоции и пустили слезу. После просмотра фильма люди расходились с серьезными лицами, будто осмысливали увиденное.

Судя по отзывам некоторых блогеров и журналистов, посетивших премьеру, фильм получился неоднозначный, кому-то он показался даже тошнотворным. 

"Я считаю фильм сильным, полным правды. Это жизнь без прикрас. Самал Еслямова прекрасно справилась со своей задачей", – поделилась одна из зрительниц.

Напомним, что фильм "Айка" выйдет на прокат с 14 февраля. Картина участвовала в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 года, где получил приз за лучшую женскую роль.

10 ноября фильм "Айка" получил гран-при 28-го международного кинофестиваля в немецком Котбусе. За главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. Помимо гран-при "Айку" удостоили также и приза жюри.

Чуть позже, 26 ноября 2018 года, картина выиграла Гран-при токийского кинофестиваля Filmex.

17 декабря 2018 она вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".



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