Выставка «Сакен Сейфуллин: судьба и наследие» проходит в Талдыкоргане

Экспозицию, размещенную в стенах Историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева, собрали из более чем ста уникальных экспонатов из фондов Музея Сакена Сейфуллина в Астане.
Концепция выставки отражает вехи жизни и деятельности выдающегося сына казахского народа. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. В первом представлены материалы о семье, родных местах, получении образования и начале пути Сейфуллина-просветителя.
Второй блок посвящен культовым произведениям Сакена Сейфуллина, ставшим классикой казахской литературы: «Асау тұлпар», «Қызыл сұңқарлар», «Бақыт жолында», «Айша» и исторический роман-эпоха «Тар жол, тайғақ кешу». Особое место отведено его публицистике, в частности, знаковой статье «Назовем казаха казахом, исправим ошибку», которая сыграла особую роль в официальном возвращении народу его истинного исторического этнонима. Также представлены документы о последних годах жизни Сейфуллина, его переписка. Особый акцент сделан на вкладе Сейфуллина в развитие национального образования, а также на его борьбе за укрепление статуса казахского языка в советский период.
Среди экспонатов – веретено и самовар матери поэта Жамал, серебряная ложка, принадлежавшая Сакену Сейфуллину, белая скатерть, которую на протяжении долгих лет как главную семейную реликвию бережно хранила супруга писателя Гульбахрам, кофемолка, патефон, печатная машинка, записные книжки, рукописи, редкие кадры из семейного альбома и официальные архивные документы.
– В нашем музее нет отдельной экспозиции, посвященной Сакену Сейфуллину. Поэтому передвижной проект коллег из Астаны – редкая и ценная возможность для жителей области Жетысу прикоснуться к истории, – говорит завотделом Историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева Айнур Зейнуллаева.
В рамках работы выставки для школьников и студентов региона запланированы тематические экскурсии, лекции и открытые познавательные уроки.