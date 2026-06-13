Выставка «Сакен Сейфуллин: судьба и наследие» проходит в Талдыкоргане

Экспозицию, размещенную в стенах Историко-краеведческого музея им. М. Тыныш­паева, собрали из более чем ста уникальных экспонатов из фондов Музея Сакена Сейфуллина в Астане.

фото Абая Суракбаева

Концепция выставки отражает вехи жизни и деятельности выдаю­щегося сына казахского народа. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. В первом представлены материалы о семье, родных местах, получении образования и начале пути Сейфуллина-просветителя.

Второй блок посвящен культовым произведениям Сакена Сейфуллина, ставшим классикой казахской литературы: «Асау тұлпар», «Қызыл сұңқарлар», «Бақыт жолында», «Айша» и исторический роман-эпоха «Тар жол, тайғақ кешу». Особое место отведено его публицистике, в частности, знаковой статье «Назовем казаха казахом, исправим ошибку», которая сыграла особую роль в официальном возвращении народу его истинного исторического этнонима. Также представлены документы о последних годах жизни Сейфуллина, его переписка. Особый акцент сделан на вкладе Сейфуллина в развитие национального образования, а также на его борьбе за укрепление статуса казахского языка в советский период.

Среди экспонатов – веретено и самовар матери поэта Жамал, серебряная ложка, принадлежавшая Сакену Сейфуллину, белая скатерть, которую на протяжении долгих лет как главную семейную реликвию бережно хранила супруга писателя­ Гульбахрам, кофемолка, патефон, печатная машинка, записные книжки, рукописи, редкие кадры из семейного альбома и официальные архивные документы.

– В нашем музее нет отдельной экспозиции, посвященной Сакену Сейфуллину. Поэтому передвижной проект коллег из Астаны – редкая и ценная возможность для жителей области Жетысу прикоснуться к истории, – говорит завотделом Историко-краеведческого музея им. М. Тыныш­паева Айнур Зейнуллаева.

В рамках работы выставки для школьников и студентов региона запланированы тематические экс­курсии, лекции и открытые познавательные уроки.