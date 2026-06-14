Работу преподавателя КазНУИ покажут на Шанхайском кинофестивале

Картина стала дебютной полнометражной работой режиссера Алиби Мукушева
Фильм No Good In Sight: A Story режиссера Алиби Мукушева вошел в программу 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится 16 июня в Шанхае, передает Kazpravda.kz.
Лента представит Казахстан на одном из крупнейших кинофорумов Азии, работа над которой началась в 2023 году.
Автором сценария и режиссером фильма выступил преподаватель Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой. В создании проекта также приняли участие около 70 студентов вуза.
«», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года и считается одним из самых престижных киносмотров Азии. Это первый международный кинофестиваль Китая, получивший аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в категории «А».