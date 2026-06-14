Работу преподавателя КазНУИ покажут на Шанхайском кинофестивале

Культура

Картина стала дебютной полнометражной работой режиссера Алиби Мукушева

Фото: МКИ

Фильм No Good In Sight: A Story режиссера Алиби Мукушева вошел в программу 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится 16 июня в Шанхае, передает Kazpravda.kz.

Лента представит Казахстан на одном из крупнейших кинофорумов Азии, работа над которой началась в 2023 году.

Автором сценария и режиссером фильма выступил преподаватель Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой. В создании проекта также приняли участие около 70 студентов вуза.

«Фильм No Good In Sight: A Story посвящен теме взаимоотношений отцов и детей. Через историю сына и отца автор исследует влияние семейных связей, памяти и пережитых событий на жизнь человека. Картина затрагивает вопросы одиночества, утраты, чувства вины и ответственности, а также предлагает зрителю размышление о последствиях принятых решений и поиске внутреннего примирения», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года и считается одним из самых престижных киносмотров Азии. Это первый международный кинофестиваль Китая, получивший аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в категории «А».

#культура #кино #кинофестиваль

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