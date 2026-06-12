Развитие сотрудничества Казахстана и Сингапура в архивной сфере обсудили в Астане

Особый интерес сторон вызвали проекты по реставрации и изучению ценных письменных памятников

Фото: МКИ

В столице состоялась встреча представителей МКИ с делегацией Национального архива Сингапура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По инфомации ведомства, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в архивной сфере, включая вопросы сохранности архивных фондов, цифровизации документов и внедрения электронных архивных систем.

В рамках встречи стороны представили работу Национального архива Казахстана. Гости ознакомились с лабораториями реставрации и консервации, а также с условиями хранения исторических материалов.

Кроме того, представители Национального архива Сингапура посетили Национальный центр рукописей и редких книг. Особый интерес вызвали проекты по реставрации и изучению ценных письменных памятников.