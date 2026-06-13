Один на один со зрителем

Культура,Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В Караганде прошел I Международный фестиваль малых театральных форм

фото КАТМК

Это новая страница в календаре культурных событий региона. Организатором фестиваля выступил Карагандинский академический театр музыкальной комедии. По его приглашению в шахтерскую столицу прие­хали как отечественные артисты, так и гости из России, Кыргызстана и Узбекистана. Они представили детской и взрослой публике свои сказки, моноспектакли, монооперы и психологические драмы.

Малая театральная форма – это непродолжительная постановка с минимальным количеством персонажей и лаконичными декорациями. Ее главная особенность заключается в смещении акцента на актерское мастерство и текст.

– Играть в моноспектакле гораздо сложнее, чем в традиционной постановке, – говорит актриса драмтеатра «Стрела» из города Жуковского Москов­ской области Екатерина Эссен. – В обычном спектакле у тебя есть партнеры, за которых ты можешь «зацепиться». А здесь ты один на один со зрителем. В моноспектакле я выхожу на сцену так, будто участвую в Олимпиаде: либо победа, либо поражение. Ведь зритель все замечает, его не обманешь.

Российский театр «Стрела» привез на фестиваль стендап-ретрит «Голая». Это моноспектакль, в котором Екатерина Эссен исполняет роль журналистки Лизы. Ее героиня в поисках материала для новой книги отправилась в Индию и попала в буддийский монастырь. Перед зрителями актриса предстала в традиционном костюме – кашае – шафранового цвета. Ироничной девушке все в монастыре кажется странным и абсурдным. Она пытается внутренне дистанцироваться от происходящего, но по мере развития сюжета ее восприятие действительности меняется. Следуя за монологом героини, зритель невольно задумывается и о смысле своей жизни.

– Если говорить «киношным» языком, то моноспектакль – это всегда крупный план, – рассуждает режиссер-­постановщик Сергей Золкин. – «Голая» – мой первый подобный опыт за всю 30-летнюю практику. Раньше никогда не ставил моноспектакли, но почему-­то вдруг решился.

Русский театр драмы им. Ч. Айтматова из Бишкека представил психологическую драму «Король. Дама. Валет». В основе ее сюжета – одноименный роман Владимира Набокова. Драма повествует о жизни успешного бизнесмена, вокруг которого плетут интриги его супруга и ее молодой поклонник. Любовники, стремясь к счастью, задумывают убить обманутого мужа, что в итоге негативно отражается на них самих...

Большинство спектаклей на фестивале были драматическими. А вот труппа Казах­ского национального театра оперы и балета им. Абая порадовала публику музыкальными произведениями. Алматинцы привезли монооперы «Человеческий голос» Франсиса Пуленка и «Телефон» Джан Карло Менотти. Главный персонаж обеих постановок – телефонный аппарат, от которого не могут оторваться героини. Разница в том, что в жизни одной из них разыгрывается трагедия, а другой – комедия. При этом счастье так близко! К примеру, жених прекрасной болтушки приходит к ней домой, чтобы сделать предложение, но не может, потому что та не кладет трубку...

– Телефонная тема для нашего общества очень актуальна. Без него никто не может жить, – говорит ведущий концертмейстер КазНТОБ им. Абая Гульнар Жидилова. – Моноопера относится к малым театральным формам, но в ней есть все обязательные элементы: завязка, кульминация и развязка, разные вокальные задачи для артистов.

Организаторы фестиваля позаботились и о юных зрителях. Спектакли для них представили казахстанские и узбекские артисты. К примеру, труппа Бухарского областного театра кукол порадовала малышей сказкой «Золотая Соловушка». Это волшебная история с восточным колоритом учит дружбе, честности и добропорядочности. Актеры Театра кукол Северо-Казахстанской области показали бэби-спектакль о жизни насекомых «Жук, паук и бабочка». А карагандинцы удивили публику, разыграв пластический спектакль с куклами «Легенда о любви. Жезтырнак». Это история о ведьме с медными когтями, которая жаждет любви, но обречена на одиночество.

– В начале лета мы традиционно проводили фестиваль «Кукляндия». Однако сегодня в Казахстане идет перенасыщение мероприятиями с участием кукольных театров, – отметил директор театра музкомедии Амантай Ибраев. – Их проводят почти в каждом регионе. Зная об этом, мы решили найти новую форму – фестиваль малых театральных форм, который подразумевают смешение разных стилей и направлений.

Отметим, что на этом фести­вале нет соревновательного элемента. Его участники – не соперники, а коллеги, которые встречаются, чтобы показать себя, поделиться опытом и подарить зрителям живые эмоции.

#Караганда #театр #фестиваль

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