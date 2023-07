От воспоминаний стынет кровь... Свежий выпуск 513 Подготовила по материалам зарубежной прессы Татьяна ЕВСЕЕВА

Хроника

Как все произошло? На некоторых сайтах появилась перепечатка статьи, опубликованной 20 августа 1945 года в американском журнале Time. «Заход на цель был недолгим: шли по прямой. Майор Томас Фереби нажал на кнопку сброса, и единственная бомба устремилась к земле через субстратосферу. Командир полковник Пол Уорфилд Тиббетс снова взял управление на себя: пока он разворачивал самолет бортом к Хиросиме, десять пар глаз вглядывались в плексигласовые иллюминаторы. Прошло меньше минуты. Затем яркое утреннее солнце затмила еще более ослепительная белая вспышка. Сияние было столь мощным, что у экипажа «Суперкрепости» (бомбардировщик B-29 Superfortress) под названием «Энола Гей» потемнело в глазах, даже несмотря на темные очки.

Первая в мире атомная бомба была сброшена. Через несколько секунд после вспышки «Энолу Гей», находившуюся уже в нескольких милях, настигла ударная волна; самолет резко тряхнуло, словно рядом разорвался гигантский зенитный снаряд. У людей, только что открывших новую эпоху в истории человечества, вырвалось не слишком оригинальное, но потрясенное «Боже мой!»

Раньше в Хиросиме жили 344 тыс. человек, еще несколько тысяч обслуживали близлежащие военные склады.

Один японский капрал, служивший в штабе Центрального военного округа, находился в гостинице и высунулся в окно, услышав гул моторов над головой. «Я взглянул вверх, – рассказал он в интервью Токийскому радио, – и тут же меня ослепила яркая, как молния, вспышка, охватившая все небо. Инстинктивно я бросился внутрь, чтобы укрыться, и меня чудесным образом накрыло порванным одея­лом. Я изо всех сил прижал его к себе. Через несколько минут я оказался на улице. Повсюду были мертвые и раненые. Некоторые были раздуты и обуглены – ужасное зрелище – одеж­да сорвана, ноги и тело покрыты огромными волдырями от ожогов. Вся растительность, от травы до деревьев, погибла».

Много часов – даже после того, как Тиббетс уже получил награду за свой подвиг (deed в оригинале. – Прим. пер.) – Хиросиму накрывало гигантское грибовидное облако дыма и пыли. Когда, наконец, самолетам-разведчикам удалось сделать аэрофотосъемку, выяснилось, что на пространстве в 4,1 квадратной мили – 60% площади городской застройки – все уничтожено взрывом и пожаром. Воронки, которая приняла бы на себя немалую часть ударной волны, не было: бомба взорвалась высоко над землей. Сколько десятков тысяч жителей Хиросимы погибло, пока неизвестно, и возможно, не станет известно никогда.

Три дня спустя на аналогичное задание вылетела другая «Суперкрепость» – «Великий художник». Майора Чарльза У. Суини ждал нелегкий перелет до Японии: погода была плохая. Основная цель была полностью закрыта облаками. Когда самолет достиг второй цели из списка – Нагасаки, горючего оставалось только на один заход. Летчики летели по приборам, но затем в облаках появился просвет, и бомбардир капитан Кермит К. Бихан смог произвести визуальное бомбометание.

Эта бомба была мощнее той, что сбросили на Хиросиму. Кроме того, по словам офицеров сухопутных войск и ВМС, она была усовершенствована (как именно – военная тайна) настолько, что первую бомбу по сравнению с ней можно считать устаревшей. Взрыв произошел над самой землей или на земле, оставив ужасную воронку. Уничтожена была лишь одна квадратная миля территории этого портового города на острове Кюсю, но, по словам специалистов, бомба обладала большей разрушительной силой, чем первая».



Пожирающий огонь

Только воспоминания японского капрала звучат нотой трагедии в этой публикации. Все остальное, увы, – хладнокровная констатация факта.

В XXI веке, похоже, взгляд на трагедию поменялся: в одном из американских университетов в эти дни проходит выставка, рассказывающая о трагедии в японских городах с помощью документальных снимков, а делегация США на церемонии памяти в Хиросиме была одной из самых многочисленных. Появляются в нынешней американской прессе и леденящие кровь воспоминания очевидцев трагедии.

«70 лет назад США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Она почти мгновенно сровняла с землей почти весь город и убила не менее 140 тыс. человек», – напоминает Ишаан Тхарур в The Washington Post. Тем не менее выжившие остались. Вот свидетельства некоторых из них.

Ясухико Такэта в момент бомбежки шел в школу: «Моему лбу стало горячо, и я бессознательно дотронулся до него рукой. Посмотрев в небо над Хиросимой, я увидел крошечный сверкающе-белый объект, примерно с рисовое зернышко, он отсвечивал желтым и красным. Скоро он вырос в чудовищный огненный шар. Он двигался прямо ко мне, и мне казалось, что он охватит меня».

Акико Такакура, 20-летняя в день катастрофы, оказалась рядом с эпицентром взрыва, говорится в статье. «В тот момент мне показалось, что вся Хиросима полностью покрыта только тремя цветами. Помню красный, черный и коричневый, и больше ничего, – рассказала женщина. – Многих прохожих убило почти мгновенно. Кончики мертвых пальцев загорались, и огонь постепенно распространялся по каждому из мертвых тел, начиная с пальцев. По рукам текла светло-серая жидкость, прожигавшая пальцы».

Акихиро Такахаси, которому в 1945 году было 14, вспоминает: «Мне показалось, что город Хиросима вдруг исчез. Я взглянул на себя и увидел, что от жара моя одежда превратилась в лохмотья. Кажется, у меня были ожоги на затылке, спине, руках и ногах. Моя кожа отставала от тела и висела вот так».

«Множество людей тогда в одночасье потеряли самых близких», – пишет корреспондент, рассказывая об Эйко Таока, которой был тогда 21 год. Она ехала в трамвае, держа на руках годовалого сына. Он не пережил этого дня. «Думаю, его головку проткнули куски стекла. Его лицо было залито кровью, которая текла с головы, но он смотрел мне в лицо и улыбался. Его улыбка навсегда запечатлелась в моей памяти», – говорит она.

Мийо Ватанабэ, в то время работавшая на заводе, видела страшную картину: «В доме на берегу реки лежала женщина, шею которой насквозь проткнул осколок разбитого взрывом стекла. Оно, наверно, перерезало артерию. Женщина была вся в крови. В момент взрыва она кормила младенца. Он все еще сосал грудь, не отвлекаясь».

Хироси Саватике в день катастрофы было 28, он служил военным врачом и 6 августа 1945 года осмотрел сотни обожженных взрывом людей. «Я понял, что ядерное оружие, которое пожирает умы и тела людей, не должно использоваться никогда. Малейший намек на возможность использования ядерного оружия следует полностью искоренить», – цитирует автор статьи слова Саватики.



Мифы и реальность

Корреспондент El Pais Макарена Видаль Лий так описывает церемонию по случаю 70-летия атомной бомбардировки Хиросимы. «В мерт­вой тишине тысячи человек встали, чтобы почтить память жертв и безмолвно призвать к установлению мира во всем мире. «Чтобы сосуществовать, мы должны уничтожить абсолютное зло и полную бесчеловечность, воплощенные в ядерном оружии», – заявил мэр Хиросимы Касуми Мацуи. «Жизненно важно прилагать терпеливые и упорные усилия (для создания систем безопасности, которые позволили бы искоренить ядерную угрозу), необходимо, чтобы мы пропагандировали на всей планете путь к подлинному миру, о котором возвестил пацифизм японской конституции», – подчеркнул мэр.

Упомянув о пацифизме, закрепленном в 9-й статье конституции, мэр затронул щекотливую для японского общественного мнения тему, говорится в статье. «Премьер-министр Абэ хочет провести через парламент серию законов, которые впервые разрешат Японии при определенных обстоятельствах участвовать в войсковых миссиях за границей с целью помощи союзникам, оказавшимся в опасности», – говорится в статье. Правительство считает: новая интерпретация конституции нужна, чтобы лучше сбалансировать отношения с союзниками в военной сфере. «Напротив, критики видят в этом нарушение конституции, приближающее Японию к участию в конфликтах», – отмечает автор.

«Абэ хочет оказаться на стороне победителей, но в войнах никогда не бывает победителей. Мы, японцы, против войны, против того, чтобы вопросы решались с помощью применения силы», – сказал Хироми Хасаи, профессор ядерной физики на пенсии, переживший атомную бомбардировку.

Большинство хибакуся – тех, кто уцелел после атомных бомбардировок Японии, – против новой интерпретации конституции.

Сегодня в кратком выступлении в Хиросиме Абэ не затронул эти вопросы, отмечает автор. Он выразил уважение жертвам и их родственникам, в очередной раз призвал к ядерному разоружению всего мира. Когда он закончил, послышались выкрики: «Нет – войне!» 70-летие атомной бомбардировки Хиросимы – шанс развеять пять широко распространенных мифов, пишет в статье для The Washington Post Грегг Херкен, почетный профессор истории дипломатии Калифорнийского университета.

Миф первый: бомба положила конец Второй мировой войне, так как принудила Японию к капитуляции. Для многих американцев и практически во всех учебниках истории в США это единственное объяснение, пишет автор. Но по протоколам заседаний японского правительства видно, что все было сложнее. По-видимому, вступление СССР в войну с Японией 8 августа стало для Токио еще большим шоком, чем атомная бомбардировка Хиросимы. Ранее японцы надеялись, что СССР станет посредником на мирных переговорах. Херкен заключает: бомбардировка Хиросимы и натиск СССР, а также атомная бомбардировка Нагасаки стали решающими доводами в пользу капитуляции.

Миф второй: атомная бомба спасла жизнь 500 тыс. американцев.

Трумэн вспоминал в мемуарах: командование американской армии заявило ему, что при вторжении в Японию могут погибнуть полмиллиона американцев. Однако в июне 1945 года Совместный комитет планирования войны США прогнозировал: потери США при вторжении в Японию составят 193 тыс. человек, из них 40 тыс. – убитыми.

Миф третий: вторжение в Японию было единственной альтернативой атомной бомбе.

Херкен поясняет: помимо продолжения обычных бомбардировок и морской блокады Японии, в то время рассматривались еще два варианта действий.

Первый: пригласить наблюдателей из Японии и других стран и устроить демонстрационный взрыв атомной бомбы на необитаемом острове или в пустыне. Этот вариант отвергли, так как в августе 1945 года имелись всего две бомбы, к тому же демонстрация могла закончиться неудачей.

Второй вариант: согласиться на капитуляцию Японии с некоторыми оговорками. Японцы не хотели, чтобы с императором Хирохито обошлись как с военным преступником. Автор замечает: хотя в итоге Япония капитулировала безоговорочно, «условие об императоре» было выполнено постфактум.

Миф четвертый: перед бомбардировкой японцев предупредили.

Как разъясняет историк, перед обычными бомбардировками США сбрасывали на японские города листовки, в которых мирное население призывали бежать. Трумэн в радиообращении заявил о грядущем «ливне опустошения с воздуха, никогда не виданном на этом свете». Однако «конкретных предупреждений городам, выбранным для применения атомной бомбы, никогда не было», пишет Харкен. США опасались, что японцы собьют самолеты с атомными бомбами.

«Миф пятый: момент для бомбардировки был выбран, чтобы завоевать преимущество над Россией в дипломатии, и стал «козырной картой» политики на ранней фазе холодной войны», – продолжает автор.

Историки-ревизионисты утверждают: американские политики надеялись с помощью бомбы завершить войну с Японией прежде, чем СССР обретет значительную роль в послевоенных договоренностях о мире. На деле момент для атомных бомбардировок был выбран на основании планов военных, считает автор.

Министр США по делам войны Генри Стимсон и госсекретарь США Джеймс Бёрнс действительно надеялись, что атомная бомба станет «козырем» в отношениях с СССР, но в сентябре 1945 года Бёрнс жаловался, что советские представители «упрямы, своевольны и ничего не пугаются», – говорится в статье.



Часы остановились

«6 августа 1945 года Синдзи Микамо чинил крышу в доме у отца, когда всего в 1 500 ярдах от него произошла яркая вспышка, – рассказывает журналист The Wall Street Джо Лория. – Жар оплавил кожу Микамо, он едва мог открыть глаза.

Спустя три месяца Микамо выписался из импровизированного госпиталя и вернулся на место, где раньше стоял дом. Копаясь в обломках, он увидел другую вспышку – отблеск солнечных лучей на серебряных карманных часах своего отца. «В этот момент мой отец понял, что его отца больше нет в живых», – говорит дочь Синдзи, Акико Микамо.

Автор поясняет: «Взрывная волна сорвала с часов стрелки. Но жар взрыва выжег на циферблате все еще заметные тени этих стрелок, которые показывали 8 часов 15 минут».

Синдзи Микамо, которому теперь 89 лет, подарил часы – единственное напоминание об умерших родных – Мемориальному музею мира в Хиросиме.

В 1985 году Синдзи разрешил музею предоставить часы для постоянной выставки о Хиросиме и Нагасаки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Он хотел, чтобы люди всего мира увидели, на что способно ядерное оружие», – поясняет автор. В экспозицию также входили оплавленные монеты, разорванная школьная форма, слипшиеся консервные банки.

В мае 1989 года, приехав учиться в США, Акико отправилась в штаб-квартиру ООН. Когда она сказала гиду, что пришла посмотреть на часы своего деда, он ответил:

«О, это самый знаменитый экспонат».

Но Акико обнаружила, что часы из витрины исчезли – осталась только табличка с пояснением. В тот же день администрация ООН заявила ей, что часы украдены.

Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал свой ежегодный отчет «Вооружения, разоружение и международная безопасность». Согласно его данным, в мире наблюдается тенденция по уменьшению количества ядерного оружия. При этом исследователи отмечают, что с уменьшением количества державы, обладающие ядерным оружием, не перестают проводить работы по его усовершенствованию.

Согласно опубликованному отчету, на начало 2015 года «похвастаться» наличием атомного вооружения могли 9 стран, и общее количество ядерного оружия, которым они обладают, сегодня составляет порядка 15,85 тыс. единиц. Дай бог людям здравого смысла, чтобы это смертоносное оружие не было применено.