От яблони Сиверса до легендарного апорта

Сады Текели

С учетом того, что и государство неплохо поддерживает аграрный сектор, и фрукты имеют хорошую цену, фермеры Семиречья активно разбивают в регионе сады. С каждым годом здесь все богаче урожай садовых культур, и все больше туристов привлекают сюда места, где растет легендарная дикая яблоня Сиверса.

За юным садом, где растут поч­ти десять сортов яблонь, ухаживает крестьянское хозяйство «Алма-Дария» из города Текели. Кстати, текелийские яблоки, подобно кызылординскому рису или шымкентской баранине, весьма востребованы на рынке.

Считается, что садоводы Текели выращивают в идеальных местных предгорных условиях самые лучшие яблоки позднего срока созревания. Их можно хранить месяцами без потери в качестве. Общая площадь садов в этом маленьком красивом городе – 172 га. Из них 126 га занимают яблоневые сады.

– В нашем саду сейчас примерно 1 500 молодых яблонь различных сортов, – рассказывает работница крестьянского хозяйства «Алма-Дария» Камиля Акежанова. – Есть два подвида апорта, яблоки сортов «Золотое превосходное», «Кандиль Талгарский», «Синап Алматинский», «Восход Талгарский» и другие.

Саженцы яблонь хозяйство завезло из алматинского плодопитомника, и закладку сада начало еще в 2013 году. Его можно считать молодым, так как некоторые сорта приносят первые плоды только через шесть-восемь лет после посадки.

– Нынче у нас второй хороший урожай, – говорит Камиля. – В прошлом году погодные условия подвели, урожайным сезон не получился. Сейчас мы аккуратно закладываем созревающие яблоки в собственное небольшое хранилище и будем затем ими торговать. Рынок сбыта – областной центр, но планируется отправлять яблоки и в Алматы, и в Усть-Каменогорск.

Площадь нынешнего сада у хозяйства 3,5 га, но со временем есть возможность расширить территорию.

«Садоводы региона заканчивают уборку урожая, – сообщили в пресс-службе акима облас­ти Жетысу. – На сегодня ими собрано уже свыше 28 тысяч тонн фруктов, из которых яблок 16,2 тысячи тонн».

По данным областного управления сельского хозяйства, общая площадь садов в регионе Жетысу превышает 4,8 тыс. га, из них большая часть яблоневые – порядка 3,3 тыс. га. Ожидаемый урожай фруктов в этом году – около 40 тыс. тонн.

По имени петербургского аптекаря

С каждой яблони не терпится сорвать плод. Вот только плодами яблони Сиверса не полакомиться: это фруктовое дерево занесено в Красную книгу рас­тений РК и в относительно большом объеме растет только в области Жетысу на территории государственного национального парка «Жонгар-Алатау».

Яблоня Сиверса считается прародительницей всех яблонь на земле, и в национальном парке «Жонгар-Алатау» этому дереву даже посвящен отдельный праздник – фестиваль цветения яблонь Сиверса, он проводится весной.

Прошлой весной яблоня в нацпарке цвела необычайно буйно и настолько красиво, что кто-то из блогеров, коих много оказалось на фестивале, написал в Интернете о парке курьезно: «Страшно красивые места!»

Кстати, в «Жонгар-Алатау» растут около 40 подвидов яблони Сиверса, и сотрудники национального парка ежегодно увеличивают ареал произрастания этих деревьев за счет посадки молодых саженцев.

Как рассказала инженер экологического просвещения ­Аяулым Рамазанова, национальный парк был создан в 2010 году на территории трех районов тогда еще Алматинской области: Аксуского, ­Сарканского и Алакольского. Сейчас это область ­Жетысу. Общая площадь парка превышает 356 тыс. га. Это второй по величине природный заказник Казахстана. Всего же подобных охраняемых территорий в ­Казахстане 14.

Главная цель создания нацио­нального природного парка «Жонгар-Алатау» – сохранение экосистем и биологического разнообразия северных склонов центральных районов Жетысуского Алатау.

О яблоне Сиверса в библиотеках и в Интернете материала очень много. Выделим только основные факты. Эту яблоню можно встретить в разных мес­тах республики, но почти половина всех этих дикорастущих плодовых деревьев находится на территории вышеназванного ГНПП.

Срывать плоды яблони Сиверса законом строго запрещено, за это предусмотрены штрафы от трех до семи тысяч месячных расчетных показателей. На территории парка растет и яблоня Недзвецкого, также занесенная в Красную книгу.

Яблоня Сиверса свое название получила по имени петербургского аптекаря Иоганна Сиверса, который в 1794 году описал ее в своих путевых заметках.

Дальнейшее изучение дерева продолжил селекционер Николай Вавилов, давший обоснование гипотезе о том, что именно юго-восток Казахстана – прародина яблок.

В Казахстане, кстати, есть отдельные экземпляры яблони Сиверса, которым по триста лет. Из казахстанских ученых большой вклад в изучение яблони внес последователь Вавилова Аймак Джангалиев.

Активно цветет яблоня Сиверса далеко не каждый год. Но фестиваль ее цветения в Жетысу уже стал ежегодным. Каждый раз он собирает несколько тысяч туристов, и среди них не только казахстанцы, но и гости из зарубежья.