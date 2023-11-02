Отандық өндіріс: трудные дни переработки

Обрабатывающий сектор занимает третье место по вкладу в казахстанскую экономику после торговли и горнодобывающей промышленности. Он представлен примерно 20 тыс. предприя­тий с 613,7 тыс. постоянных рабочих мест. В прошлом году структурами, представляющими данную сферу, уплачено 2,7 трлн тенге налогов в бюджет.

Как сообщил на одном из заседаний Правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, наблюдается положительная динамика объема производства отрасли: 2022 год завершился с отметкой 21,1 трлн тенге произведенной продукции, что в 2,2 раза больше показателя пятилетней давности.

По данным Министерства промышленности и строительства (МПС), за годы индустриализации (2010–2022) в республике введен в строй 1 831 промышленный объект на общую сумму порядка 12,5 трлн тенге.

Что касается топ-отраслей, то по числу запущенных проектов с большим отрывом лидируют пищевая промышленность (448) и стройиндустрия (371), затем идут машиностроение (192) и химпром (149 проектов).

Предприятиями, введенными в эксплуатацию за годы индустриализации, выдано продукции на 40,9 трлн тенге, из них доля обрабатывающей промышленности составляет порядка 75% (или 30,7 трлн тенге). Только в 2022 году вступили в строй действующих 160 объектов на 2 трлн тенге инвестиций.

Одним из ключевых для экономики стал завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн в год. Он сразу вошел и в топ-10 мировых производителей данной продукции. В индустриальной зоне Saran начал работу первый отечественный завод по выпуску шин мощностью 3,5 млн штук ежегодно. При выходе на полную мощность он покроет потребности отечественных производителей автомашин. В проект инвестировано 171 млрд тенге.

На базе шымкентской индуст­риальной зоны «Оңтүстік» открылся завод алюминиевых банок и крышек для напитков мощностью 500 млн штук в год, он на 65% покроет внутреннюю потребность.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что курс, взятый страной на индустриально-инновационное развитие и диверсификацию экономики, сохраняется, для чего Правительству необходимо сфокусироваться на дальнейшем углублении переработки. В 2020 году Глава государства заявлял о необходимости увеличить объемы производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза за пять лет.

В нынешнем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства назвал самой важной задачей формирование прочного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности. Президент подчеркнул, что основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора, реализовать по-настоящему судьбоносные проекты для страны, в том числе сфокусироваться на глубокой переработке металлов, на нефте-, газо- и углехимии, тяжелом машиностроении, конверсии и обогащении урана, производстве автокомпонентов и удобрений.

Для этого Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству осваивать комплексное видение развития обрабатывающей отрасли. Государство вместе с крупными предприятиями должно «замкнуть» производственный цикл в республике, для чего применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы.

Обрабатывающая промышленность должна в том числе получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам.

Подходы изменились

В 2020 году стартовал третий этап индустриализации. Основной упор сделан на развитии обрабатывающей промышленности, которая должна стать конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, и изменении в подходах к господдержке отрасли.

В декабре 2021 года подписан Закон «О промышленной политике», в котором заложены важные новеллы для устойчивого развития обрабатывающей промышленности, производства конкурентоспособной и высокотехнологичной экспортоориентированной продукции, отхода от сырьевой модели. Один из ключевых моментов заключается в создании новых высокотехнологичных производств.

Закон предусматривает новые подходы к реализации мер государственного стимулирования, пояснили в МПС. В первую очередь пересмотрен фокус их предоставления, осуществлен переход от поддержки отраслей промышленности к стимулированию эффективных предприятий обрабатывающей промышленности с акцентом на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выход на экспорт.

Для этого разработан перечень приоритетных товаров. Операторы при оказании мер государственного стимулирования предприятий обрабатывающей промышленности руководствуются им.

Для повышения эффективности введены встречные обязательства для предприятий, предполагающие исполнение экономических показателей, определяемых в зависимости от вида и объема полученной меры стимулирования. При этом действующие меры госстимулирования сохранены, более того, некоторые из них усовершенствованы (возмещение затрат, финансирование проектов).

В целях технологической модернизации производства и повышения качества выпускаемой продукции введен новый инструмент – промышленный грант путем софинансирования затрат на создание новых и модернизацию действующих производств.

Ведутся работы по обеспечению отечественных перерабатывающих предприятий сырь­ем, льготными кредитами для реализации инвестиционных проектов, инженерно-коммуникационной инфраструктурой, совершенствуются условия сбыта произведенной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Таким образом, третий этап индустриализации в Казахстане отличается более сфокусированным и эффективным подходом к поддержке обрабатывающей промышленности, что способствует ее развитию, модернизации и повышению конкурентоспособности на мировой арене, отмечают в отраслевом министерстве.

В этом году планируется запустить 170 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге с созданием 12,4 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Узнаваемые казахстанские бренды

Для популяризации отечественной промышленности и укрепления имиджа казахстанских товаров МПС совместно с акиматами областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента запустило медиапроект «Отандық өндіріс».

Медиапроект, как сообщил Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», стартовал в Алматы, где журналисты и блогеры имели возможность ознакомиться с производственным циклом, условиями труда и ассортиментом продукции, выпускаемой предприятиями легкой промышленности.

Так, швейно-обувная фабрика ТОО «Казлегпром-Алматы» успешно действует с 2011 года, освоив производство одежды и обуви, военного обмундирования.

По словам директора предприятия, ежедневно здесь выпускают 1,5 тыс. пар обуви и более 2 000 единиц различной одежды. Компания выполняет заказы Комитета национальной безопасности, Министерства обороны и Национальной гвардии.

ТОО «КазСпо-N» специализируется на выпуске рабочей одеж­ды для нефтегазового сектора, специальных подразделений, верхней одежды на натуральном пуху, спортивной формы и вязаного трикотажа. В номенклатуре – около 500 моделей. Производственная мощность предприятия – 30–40 тыс. единиц в год. Несмотря на объективные трудности, ТОО расширяет свою сеть и в этом году планирует запустить производственный цех на 100 рабочих мест в Есике.

На Кентауском трансформаторном заводе (Туркестанская область) производят 12 тыс. изделий в год. Компания постоянно модернизирует оборудование, благодаря чему перешла на новейшие высокотехнологичные станки. Доля казахстанского содержания при изготовлении трансформаторов доведена до 85%.

На другом трансформаторном заводе – Asia Trafo в Шымкенте – журналистам впервые продемонстрировали один из крупнейших автотрансформаторов, существующих в Казахстане, – трехфазный, мощностью 250 тыс. кВт и напряжением 500 кВт.

Участники «Отандық өндіріс» побывали и на Казахстанском электролизном заводе близ Павлодара. Он был основан в 2007 году, сейчас это одно из ведущих металлургических предприятий страны.

В прошлом году на природо­охранные мероприятия предприятие потратило 264,8 млн тенге. Из павлодарского алюминия выпускают кабельно-проводниковую продукцию, металлоконструкции и изделия для автомобильной, пищевой и бытовой промышленности, приборостроения и других направлений. Первичный алюминий закупают 11 казахстанских предприятий.

По словам технического инженера предприятия Аяна Абдрахманова, поставки на отечественный рынок за последние пять лет удвоились. В нынешнем году общий месячный объем продаж алюминия в Казахстане достиг 5 тыс. тонн.

Весомый вклад в отечественное производство стройматериа­лов вносит Макинский завод теплоизоляции (Акмолинская область), выпуская ежегодно 34 тыс. тонн теплоизоляционных материалов, тогда как на старте, в 2019 году, его мощность составляла всего 5 тыс. тонн.

К слову, в ноябре 2021 года МЗТИ воспользовался мерами государственного стимулирования от QazIndustry и направил средства на повышение произ­водительности. Часть ранее затраченных предприятием инвес­тиций (40%) была возмещена государством и реинвестирована в дальнейшее развитие завода. Недавно на предприятии, также благодаря господдержке, запустили немецкое оборудование по переработке отходов, решив тем самым экологический, а заодно и экономический вопросы, – теперь производство стало безотходным.

До конца года дни открытых дверей для СМИ проведут мебельная фабрика ТОО «Mega SMART» (Шымкент) и завод по выпуску резиновых шин, покрышек и камер ТОО «KamaTyresKZ» (Карагандинская область).

Некоторые остановились

Частная инициатива сопряжена с естественными рыночными рисками, проверкой на прочность как конкурентоспособности продукции, так и качества менеджмента предприятий, подчеркивают в Министерстве промышленности и строительства.

За последние годы на функцио­нирование бизнеса повлияло множество факторов, в том числе не зависящих от самих предприя­тий. С 2010 года бизнес пережил различные невзгоды и вызовы, такие как пандемия COVID-19 и последующий экономический кризис, геополитическая нестабильность, денежно-кредитные реформы в Казахстане и соседних странах, экономические санк­ции, торговые войны и военные конф­ликты…

Мировой опыт показывает, что в среднем до пандемии в мире около 50% новых бизнес-проектов закрывались в срок до пяти лет и лишь 30% достигали десятилетнего возраста. К примеру, в США до 70% предприятий закрываются в первое пятилетие, а в КНР – до 60%. Роль государства в этой ситуации – обеспечить оперативную сменяемость, замену неэффективных на более эффективных новых игроков (эффективная система реабилитации и банкротства юридических лиц) и не допустить снижения темпа вводимых новых проектов.

Так каков же реальный уровень развития обрабатывающей промышленности Казахстана? Почему фабрикам и заводам, даже при поддержке государства, не всегда удается закрепиться на рынке? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023–2029 годы.

За последние годы темпы рос­та обрабатывающего сектора Казахстана были обеспечены преимущественно за счет расширения участия страны в мировых сырьевых рынках (базовые металлы и материалы). В настоящее время господдержка целых отраслей уже не может привнести того значительного эффекта, который требовался в первые годы индустриализации.

На данный момент Казахстан не сформировал критической массы предприятий в обрабатывающей промышленности. В большинстве отраслей сектора наблюдается высокая экономическая концентрация. Процесс географической концентрации предприятий находится на начальном этапе. Отсутствие критической массы и географичес­кой концентрации предприятий может привести к проблемам формирования полноценных отраслей, создания цепочек добавленной стоимости, слабых межотраслевых связей, отмечается в концепции.

Одной из основных проблем остается низкий уровень загрузки производственных мощностей. Так, во втором квартале 2021 года загрузка 69,5% отечест­венных предприятий сектора составила менее 70%, в то время как треть (30,5%) предприя­тий была загружена более чем на 70%.

Основные причины недостаточной загруженности – слабое обеспечение сырьем, нехватка оборотных средств и средств на модернизацию мощностей, отсутствие или недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем и внешнем рынках, недостаточность либо отсутствие подготовленных кадров.

При обработке нередко используются импортные комплектующие и сырье, следовательно, не имеется перспектив в плане локализации. Доля импорта таких промежуточных товаров в перерабатывающих производствах может занимать до 50% и более.

К примеру, в структуре фармацевтической промышленности этот показатель составляет 63%, мебельной – 55%, электронной – 40%, в производстве продуктов питания – 21%, в выпуске стройматериалов – 18%.

Отсутствие либо нехватка сырья и комплектующих обусловлены неразвитостью их производства, в том числе по причине экономической нецелесообразности.

В Отчете о промышленном развитии 2020 года, подготовленном UNIDO, Казахстан отнесен к странам с развивающейся промышленной экономикой. Большая часть добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности относится к низко- (14,7%) и среднетехнологичным (23,7%) секторам.

Республика в Индексе экономической сложности в сравнении с 2018 годом улучшила свою позицию в 2020-м на 14 пунктов, поднявшись с 95-го на 81-е мес­то в рейтинге из 133 стран. Она опережает Таджикистан на 13 позиций, в то время как отстает от Узбекистана на 3, Армении – на 4, Кыргызстана – на 27, России – на 30, а от Беларуси – на 50 позиций.

Внедрение прорывных технологий требует больших инвестиций. Вместе с тем отечественные крупные и средние предприятия имеют высокую степень закредитованности и свободными средствами, которые можно было бы направить на модернизацию и тем более в инновации, обычно не располагают.

В то же время все большее значение приобретает цифровой суверенитет стран, отраслей, предприятий. Инвестиции в цифровые технологии будут иметь решающее значение для сохранения конкурентоспособности. Согласно опросам, проведенным китайским институтом Tencent, большинство компаний планируют увеличить свои цифровые инвестиции на 10–30% и будут сосредоточены, в частности, на Big Data, Интернете вещей, «облачных» вычислениях и 5G. В итоге к 2025 году Китай намерен полностью построить материаль­ную базу для Индустрии 4.0 по определению Всемирного экономического форума.

Казахстанские предприятия, как сообщается в концепции, также внедряют цифровые технологии в производственные процессы, однако в большинстве случаев это так называемая «лос­кутная цифровизация». Иными словами, частичная цифровизация производства, не покрывающая всю цепочку создания стоимости продукции, а потому не позволяющая достичь полноценного эффекта от цифровых технологий. Отечественные предприятия зависят также от своих основных торговых партнеров и ситуации на их рынках.

Таким образом, казахстанскому обрабатывающему сектору приходится работать в тяжелых условиях неравной конкуренции.