Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области

На днях ТОО «Алматы­Энерго­Сбыт» в очередной раз применило популярную среди энергетиков «карательную меру» – отключило подачу электроэнергии. При этом без света в селе Кемертоган Карасайского района, как сообщили власти, остались 950 абонентов (частных домов).

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Причина блэкаута – рост дебиторской задолженности снабжающего поселок ИП «Жарық» (читай, посредника. – Авт.) перед ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Возмущенные сельчане сразу устрои­ли стихийный сход, на котором выразили протест против действий компании-монополиста.

Активисты потребовали передать государству трансформаторы, находящиеся на балансе ИП «Жарық». По их словам, предприниматель не заключает с потребителями соответствующих договоров об оказании услуг. При этом взимает с каждого абонента по 35 тенге за киловатт-час, что значительно выше среднего тарифа по региону (25,94 тенге).

В результате переговоров между местными чиновниками и энергетиками вечером того же дня электроснабжение Кемертогана было восстановлено. Но осадочек остался.

Вышеуказанная ситуация один в один напомнила череду отключений электроэнергии, примененных ранее тем же ТОО «Алматы­ЭнергоСбыт» в ряде населенных пунктов Алматинской области. Так, совсем недавно, в конце сентября, в Карасайском районе было прервано электроснабжение сразу нескольких крупных жилых комп­лексов. Как мы сообщали, тогда без света остались свыше 7 тыс. абонентов по причине задолженности ТОО «BeyAzhTrans» и ГКП «Таусамалы кызмет» перед компанией-монополистом, составившей около 300 млн тенге.

Вновь местные жители поднимали шум, недоумевая, почему они, исправно оплачивающие коммунальные счета, должны страдать из-за неразберихи между предприятиями-поставщиками. Для наведения порядка сельчане считают необходимым убрать цепочку проблемных посредников и заключать договоры по поставкам электроэнергии напрямую с ТОО «Алматы­ЭнергоСбыт» либо с АО «Алатау жарық компаниясы».

В эти же дни с жалобой на отключение света и воды выступили жильцы ЖК «Карлыгаш», расположенного в Каскелене.

Горожане сетовали, что такая ситуация происходит с регулярностью раз в несколько дней, и они уже не знают, куда обращаться за помощью.

К слову, нехватка питьевой воды – еще одна из острых проб­лем, волнующих жителей регио­на. По информации местных властей, главная причина – высокий уровень изношенности водопроводных труб. На строи­тельство и реконструкцию сис­тем водоснабжения требуются громадные средства, коими не располагают ни сельские, ни районные акиматы.

Как считают представители общественности, одним из путей решения актуальных задач может стать использование на покрытие насущных нужд населения налоговых отчислений местных предприятий. К примеру, в Талгарском районе расположена индустриальная зона «Кайрат», занимающая площадь 80 га. Здесь действует ряд крупных компаний по выпуску строи­тельных материалов, продуктов питания, лекарств.

По данным акимата Кайнарского сельского округа, ежегодно лишь предприятие «ТехноНиколь» отчисляет государству свыше 1 млрд тенге налогов. Если часть этих средств направить на строительство коммунальных сетей, можно было бы быстрее решить проблему водоснабжения расположенных рядом сел Кайнар, Еламан, Жаналык и Айганым, жители которых сегодня вынуждены самостоятельно рыть колодцы и скважины либо брать воду из колонок.

Еще один вариант выхода из сложной ситуации – программа «Тариф в обмен на инвестиции», в рамках которой планируется разработать проект реконструкции систем водоснабжения. Предполагается, что прибыль, полученную за счет увеличения тарифа, коммунальные службы будут вкладывать в модернизацию водопроводных сетей, профилактику аварийных ситуаций, повышение качества оказываемых услуг.