Отрасли, определяющие будущее

Форум объединил представителей бизнеса и туризма, экспертов международного уровня.

В масштабной встрече приняли участие авторитетные политики, влиятельные предприниматели, лидеры и эксперты отрасли, инноваторы из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая и России.

Задача форума – содействие привлечению в регион иностранных инвестиций, что позволит стимулировать экономический рост, способствовать развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, технологическому обновлению и повышению конкурентоспособности местного бизнеса.

TIEF’23 – ведущее международное мероприятие, направленное на стимулирование развития бизнеса, предоставление новых инвестиционных возможностей, расширение сотрудничества и превращение тюркоязычных государств в один из экономических и деловых центров Евразийского континента.

Отметим, что устроителями форума выступили Организация тюркских государств, акимат Туркестанской области, НПП РК «Атамекен», ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых», областные управления – культуры и туризма, предпринимательства и промышленности, ТОО «Туристский информационный центр «Open Turkistan», ТОО «Turkistan Invest».

Модератором пленарной сессии форума стал глава BBC Global News в Евразии Сергей Становкин. С докладом о важных аспектах развития региона, его стратегически важных сферах, в том числе сфере туризма, привлечения инвестиций и развития экономики выступил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

– Этот форум – отличная площадка для обмена идеями, стратегиями и планами, способствующими грядущему процветанию региона, – подчеркнул Дархан Сатыбалды. – Туризм, инвестиции и экономика считаются стратегически важными отраслями, определяющими будущее Южного Казахстана. Международный транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, проходящий через наш регион, открывает новые возможности для выхода на мировые рынки. Благоприятные климатические условия позволяют заниматься сельским хозяйством круглый год. В регионе действует многофункциональная специальная экономическая зона «Turan», есть индустриальные зоны, в которых могут получить поддержку инвесторы. Уверен, сегодняшнее мероприятие придаст новый импульс экономическому и инвестиционному развитию Туркестанской области.

Перед форумом его участники – инвесторы и предприниматели – посетили промышленные площадки Туркестанской области, познакомились с имеющимися производственными мощностями и инвестиционными возможностями для реализации проектов не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях экономики.

Благодаря густонаселенности регион обладает большим кадровым потенциалом. В области работают более 170 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая свыше 70 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств.

Аким области поблагодарил потенциальных инвесторов за интерес к региону и пригласил их к сотрудничеству.

В Южном Казахстане за последние пять лет проведена большая работа по привлечению инвестиций. С 2018 года в экономику области инвестировано около 6,3 млрд долларов. В приоритете такие отрасли, как промышленность, недвижимость, сельское хозяйство, туризм и возобновляемые источники энергии.

Финансирование большей части проектов ведется за счет частных инвесторов. Так, в 2023 году завершено 30 инвестиционных проектов на сумму 437,7 млрд тенге, что позволило создать около 6 тыс. новых рабочих мест. Сейчас в портфеле региона на 2023–2026 годы значатся 194 инвестиционных проекта с объемом финансирования 7 млрд долларов и созданием порядка 16 тыс. рабочих мест.

Участники форума обсудили привлекательные для инвестиций отрасли, в топ-5 которых вошли сельское хозяйство, легкая промышленность, экспорт, логистика и IT-образование.

В рамках международного форума в Туркестанской области подписано около 20 меморандумов по нескольким направлениям с авторитетными компаниями Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, России. Общая сумма деловых намерений превышает 1 трлн 55 млрд тенге.

В частности, это меморандумы по расширению выпуска холодильных установок в Сауранском районе, строительству завода по переработке фосфатных руд в Сузакском районе, созданию экспортного агропромышленного кластера «Шардара», текстильного кластера в Макта­аральском районе.

Также заслуживают внимания предварительные договоренности, касающиеся строительства индустриального парка в Келесском районе, электростанции на базе газовой станции смешанного цикла с гибким режимом генерации мощностью 1 000 МВт в Сайрамском районе, запуска Кентауского обогатительного комбината по переработке руд цветных металлов и отходов металлургического производства и ряда других проектов.